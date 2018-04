58% des Français sont mécontents de l’action du Président de l’Etat

Le sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, Sud Radio et CNews publié ce matin montre que 58% des personnes interrogées sont mécontentes, voire très mécontentes de l’action d’Emmanuel Macron. Près de 3 Français sur 4 trouvent d’ailleurs que le terme d’ "autoritaire" s’applique bien au Président. Tout aussi préoccupant, 37% le trouvent "juste", et moins d’un tiers des Français le considèrent proche des préoccupations des Français.

Mais ils sont aussi 57 à estimer qu’il tient ses promesses de campagne, 55% trouvent qu’il défend les intérêts de la France, et 53% le trouvent « sympathique ».

Son bilan est jugé positif du point de vue relations internationales, moins sur la lutte contre le chômage où il ne convint que 45% d’entre eux.

Et c’est encore moins pour les questions de l’immigration, de la réforme des retraites, du pouvoir d’achat et de la situation des hôpitaux, où ils sont moins d’un tiers à être convaincus. La mesure gouvernementale la plus soutenue est la réforme de l’université, qui convient à 66% des Français, tout l’opposée de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires qui ne voit d’adhésion que chez 25% des personnes interrogées.