53% des Français estiment qu'il y a trop d'immigrés en France

Sondage réalisé auprès de 17.903 personnes, entre le 24 juin et le 8 juillet 2017.

Par ailleurs, une majorité de Français (64 %) est "tout à fait d'accord" ou "plutôt d'accord" avec l'idée qu'il y a dans leur pays "des terroristes qui prétendent être réfugiés". Pour rappel, plusieurs participants aux attentats de Paris et Bruxelles sont entrés en Europe en se faisant passer pour des réfugiés.

Même en Allemagne, la politique de "frontières ouvertes" mênée par Angela Merkel n'a pas convaincu la population, dont seulement 18% pense que l'immigration a un impact positif. Les pays les plus optimistes sur l'immigration sont le Royaume-Uni (40 % des sondés voient un effet positif dans l'immigration), le Canada (38 %) et les Etats-Unis (35%).

Ainsi, les trois quarts des personnes interrogées pensent que le nombre d'immigrés a augmenté dans leur pays en cinq ans : cette impression est surtout pregnante en Turquie (78% des sondés le pensent), en Italie (74%), Suède (66%), Allemagne (65%) et France (58%).

