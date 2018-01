51% des femmes se sentent en insécurité dans les transports en commun

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Chine: les entreprises américaines déplorent un climat d'affaires plus hostile

Le PIB en hausse de 2,5% dans l'UE et la zone euro et de 1,9% en France

Macron en Tunisie pour évoquer la dette et soutenir la démocratie

Les femmes sont moins victimes d'agressions que les hommes dans les transports. Pourtant, les auteurs de l'étude précisent que les violences faites aux femmes "semblent être sous-estimées" par les statistiques officielles, dans la mesure où de nombreux comportements pouvant être qualifiés "d'intimidants ou de sexistes" (regards insistants, tentative de drague, etc.) ne sont pas pris en compte.

Une Française sur deux (51%) se sentirait en insécurité dans les transports en commun, selon une étude publiée ce mardi 30 janvier par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Du côté des hommes, ils sont 38% à l'avouer. En moyenne, 45 % des usagers des transports en commun affirment ne pas se sentir en sécurité lors de leurs trajets. "7% des femmes utilisatrices des transports ne s'y sentent jamais en sécurité contre 4% des hommes", relève encore l'étude.

