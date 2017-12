Ceinture de feu : les 5 volcans à surveiller en 2018

La ceinture de feu du Pacifique désigne l'alignement de volcans qui borde l'océan Pacifique sur la majorité de son pourtour, soit environ 40 000 kilomètres. Elle compte 452 volcans, soit 75 % des volcans émergés de la planète, qu'ils soient actifs ou éteints.

L'Indonésie en fait partie. Alors que le mont Agung sur l’île de Bali gronde toujours, un autre volcan est entré en éruption cette semaine dans l'archipel : le Sinabung sur l’île de Sumatra.

Et les volcanologues ont placé 18 des 139 volcans actifs du pays en état d'alerte, à cause d'une activité sismique plus élevée que la normale, de déformations du sol ou d'émissions de gas.

Outre les volcans Agung et Sinabung, ceux susceptibles d'entrer en éruption en 2018 sont :

- les monts Kirishima, un massif montagneux d'origine volcanique du Japon composée de plus d'une vingtaine de cônes et de cratères volcaniques, qui sont entré en éruption régulièrement depuis 742. En 2011, l'éruption d'un des cratères, Shinmoedake, fut la plus importante depuis 50 ans dans la région. Et depuis octobre, un panache de fumée s'en échappe à nouveau.

- le volcan Merapi, en Indonésie, est, avec 49 éruptions explosives entre 1548 et 2010, le volcan le plus actif et le plus dangereux du pays. Ses éruptions sont habituellement espacées de 4 ou 5 ans, mais de plus importantes peuvent avoir lieu tous les siècles, comme la dernière survenue en octobre-novembre 2010, qui avait fait 400 morts.

- le Popocatepetl, situé à 70 kilomètres au sud-est de Mexico, est en activité depuis le 9 janvier 2005. Bien que faiblement explosives et ayant des conséquences localisées, ses éruptions menacent plusieurs dizaines de millions d'habitants vivant à proximité, notamment dans les agglomérations de Mexico et de Puebla.

- Le Villarrica, au Chili, est en éruption depuis le 2 décembre 2014. En mars 2015, une explosion a nécessité l'évacuation en urgence de plus de 3 000 personnes vivant aux alentours. Depuis novembre 2017, son activité a augmenté, avec des fontaines de lave de 150 mètres de hauteur.

- Le volcan Kilauea, aux Etats-Unis. Situé dans l'Etat d'Hawaï, il est en éruption continue depuis le 3 janvier 1983, ce qui fait du Kīlauea l'un des volcans les plus actifs au monde en prenant en compte les 52 éruptions qu'il a connues pour le seul XXe siècle.