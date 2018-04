La conférence de lutte contre le financement de Daech et d'Al-Qaida s'est ouverte mercredi 25 avril à Paris. Elle réunit 500 experts et 80 ministres de 72 pays qui planchent sur le financement du terrorisme international. À cette occasion, le procureur de Paris, François Molins, qui a également pris part à cet événement, a indiqué ce jeudi sur franceinfo que 416 donateurs ayant participé au financement de Daech ont été identifiés en France ces deux dernières années. Ce travail a été réalisé en "coordination avec les services de renseignements financiers", a-t-il précisé, ajoutant que ce phénomène de "micro-financement" des activités terroristes est alimenté par des sommes "modiques, mais en nombre important".

En outre, selon François Molins, "320 collecteurs essentiellement basés en Turquie et au Liban" ont également identifiés. Grâce à eux, "les djihadistes qui se trouvaient en Syrie ou en Irak pouvaient recevoir des fonds", a ajouté le magistrat. Le financement du terrorisme se fait à travers différents organes : "Les cartes prépayées, les dons aux associations humanitaires, les dons aux collecteurs, le recours à certains modes virtuels de paiement, tout ça fait qu'au bout du compte des organisations peuvent recevoir ce type d'argent et préparer un certain nombre d'actions en France ou à l'étranger". In fine, plusieurs parents de jeunes partis combattre aux côtés des groupes djihadistes seraient soupçonnés par la justice d'avoir envoyé de l'argent à leurs enfants.