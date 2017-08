36 morts après la condamnation d'un gourou indien pour viols

Malgré sa condamnation pour deux viols, le richissime gourou indien Gurmeet Ram Rahim Singh est toujours adulé. Il a été condamné ce lundi à 20 ans de prison pour le viol de deux adolescentes en 2002 mais pourrait en réalité avoir violé plus de 50 personnes. "Ram Rahim a été condamné à dix ans de prison" a déclaré à l'AFP l'avocat d'une des victimes Utsav Singh Bains. Une décision qui ne satisfait pas les parties civiles qui ont décidé d'interjeter appel "Nous estimons qu'il y a au moins 48 victimes supplémentaires qui ont été agressées sexuellement et qui auraient été tuées ou ont trop peur de sortir du silence" rajoute l'avocat.

Souvent accusé, le leader du mouvement Dera Sacha Sauda implanté dans deux Etats du nord de l'Inde mais aussi en Australie et au Canada a toujours évité les poursuites et compte des millions de fidèles. Plus de 50 millions selon ses dires.

Et ses fidèles justement n'ont pas supporté l'annonce de sa condamnation et son descendus par milliers dans la rue pour la contester mettant le feu à des dizaines de véhicules et provoquant des émeutes. Bilan : 38 morts et 200 blessés selon les autorités.

Dans la ville de Rohtak dans laquelle est incarcéré le "gourou tape à l'œil", les forces de sécurité sont sur le qui-vive et redoutent de nouvelles flambées de violence. Pour éviter le pire, plusieurs mesures ont été prises, un couvre-feu, la coupure de l'internet mobile et de nombreux barrages de police ont été dressés sur les routes.