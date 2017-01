24.000 cyberattaques ont visé les services de la Défense en 2016

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Grippe: six séniors parmi les 13 décédés étaient vaccinés

Un mort et deux blessés dans les Alpes uranaises

14h58 Brexit: pour Theresa May, l'important c'est le contrôle de l'immigration (AFP)

JT WE – Chauffage : panne géante à Strasbourg, 15 000 foyers privés de chaleur

Selon un rapport publié vendredi par les trois agences du renseignement américain, la CIA, le FBI et la NSA, le Kremlin se serait "clairement" impliqué dans la campagne présidentielle américaine. "Le président russe Vladimir Poutine a ordonné une campagne d’influence" visant à favoriser l’élection de Donald Trump, expliquent les services de renseignement américains dans ce rapport de 25 pages, qui n'apporte ni preuves tangibles, ni informations sur les écoutes qui ont permis aux agences américaines de parvenir à ces conclusions.

"Nous avons relevé par exemple des tentatives d'atteinte à l'image du ministère, des attaques menées à des fins stratégiques (harcèlement, repérage, espionnage) et même des tentatives de perturbation de nos systèmes de drones", précise le ministre.

Depuis que je suis à mon poste et notamment depuis trois ans, la menace cybernétique est devenue majeure y compris sur nos propres outils militaires. Les tentatives d'agression informatique sur mon ministère doublent chaque année." Il révèle qu'en 2016, "24.000 attaques externes ont été bloquées par nos dispositifs de sécurité".

