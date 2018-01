23 départements placés en vigilance orange pluies-inondations

Si le Doubs et le Jura ne sont plus concernés par une « vigilance rouge », les cours d'eau restent à des niveaux élevés et 30 départements sont toujours placés ce mardi matin en vigilance orange pluies-inondations par Météo France. Le Doubs et le Jura donc mais aussi l'Ain, le Rhône, l'Isère, la Savoie, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Nièvre, l'Yonne, la Seine-et-Marne, Paris, la Haute-Marne, les Yvelines, le Val-d'Oise, l'Oise ainsi que les départements de la Normandie (excepté la Manche), la Meuse, les Vosges, la Haute-Saône et la Meurthe-et-Moselle.

Dans la capitale, la Seine devrait poursuivre sa crue dans les prochains jours, a indiqué lundi soir la préfecture de police de Paris, appelant à la "vigilance". Lundi après-midi, le fleuve a atteint 4,57 m au pont d'Austerlitz, mais restait en dessous du niveau de la crue de 2016 (6,10m). Dans les zones sous vigilance, Météo France recommande de se mettre à l'abri et de veiller à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emporté.