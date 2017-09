224 morts au Mexique dans un tremblement de terre

Seulement quelques jours après le séisme qui a touché le Mexique en début de mois qui a fait une centaine de morts et précisément 32 ans après celui qui avait fia tplus de 10 000 morts, le Mexique a été de nouveau touché par ce phénomène naturel mardi à la mi-journée heure locale. Un séisme de magnitude 7.1 dont l’épicentre se trouve au sud de la capitale de 20 millions d’habitants et pour lequel le bilan ne cesse de s’alourdir.

Il fait maintenant état de 224 décès et de nombreux autres dans les Etats voisins. 21 enfants on été tués dans l’effondrement de leur école, une autre vingtaine sont portés disparus.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent l’ampleur des destructions. Immeubles fissurés, éventrés, de larges colonnes de fumée à l’horizon…

« J’ai ordonné l’évacuation des hôpitaux endommagés et le transfert des patient » a éclaré sur Twitter le président Enrique Peña Nieto qui a écourté un déplacement en province pour rentrer à Mexico le plus vite possible.

Donald Trump a également réagi sur Twitter, (alors qu’il s’était vu reprocher d’avoir attendu plusieurs jours au début du mois après le dernier tremblement de terre) « Que Dieu bénisse les gens de Mexico. Nous sommes avec vous et nous serons là pour vous ». Justin Trudeau de son côté sur le même réseau social a assuré que le « Canada aidera ses amis mexicains ».