2017, une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées

Une fois de plus, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a rendu son verdict : 2017 sera l'une des années les plus chaudes depuis le début des observations au XIXème siècle. Elle sera, sans aucun doute, la plus chaude, en l'absence du phénomène El Niño, qui fait augmenter mécaniquement la température mondiale. 2015 et 2016, les deux années les plus chaudes jamais enregistrées ont justement été marquées par El Niño.

2017 ne fait que confirmer l'envolée des températures, notamment depuis les années 2010. A cela s'ajoutent des événements extrêmes. "Nous avons été témoins d’une météorologie extraordinaire, avec des températures excédant les 50 0C en Asie, une succession d’ouragans record dans la Caraïbe et l’Atlantique, atteignant jusqu’à l’Irlande, une mousson dévastatrice qui a affecté plusieurs millions de personnes et une sécheresse implacable en Afrique de l’Est", a commenté le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas.