1er mai : Marine Le Pen et son père ont rendu hommage à Jeanne d'Arc... chacun de leur côté

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

14h07 A moins d'un an du Brexit, des élections locales à valeur de test pour Theresa May AFP

13h56 Ligue des champions: AS Rome-Liverpool, match à hauts risques et sécurité maximale AFP

Acier - Nouveau sursis pour l'acier et l'aluminum de l'UE

Quant à Jean-Marie Le Pen, il a fêté comme à son habitude le 1er Mai à Paris devant la statue équestre dans la capitale parisienne. Il n'a prononcé aucun discours. "Je suis là comme je le suis chaque année depuis plus de cinquante ans, par conséquent je suis fidèle à Jeanne d'Arc, fidèle à la tradition nationale et fidèle à moi-même" a-t-il cependant déclaré.

Alors que se profile les élections européennes, la présidente frontiste a convoqué, après ce discours, un rassemblement à Nice pour la première édition de la Fête des nations du MENL, le Mouvement pour l'Europe des nations et des libertés, qui regroupe l'ensemble des partis politiques européens de droite nationaliste et d'extrême droite. Parmi les invités notamment, le chef de la Ligue italienne Matteo Salvini. "Avec l'ensemble de nos partenaires européens, nous allons discuter précisément du projet, de la vision, que nous avons de l'Europe" a déclaré Marine Le Pen à franceinfo.

