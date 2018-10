18 mois de prison ferme contre la fausse victime des attentats du 13 novembre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Londres traitera les Européens comme les autres immigrés après le Brexit (May)

Cameroun: Ahmad Ahmad et Samuel Eto'o sont à Yaoundé

En savoir plus

Elle avait ainsi empoché 20.000 euros, et même bénéficié d'un stage thérapeutique offert aux victimes. Elle avait aussi séjourné gratuitement pendant une semaine dans un hôtel de Normandie.

Elle affirme avoir perdu des amis dans cette fusillade et avoir souffert dès lors une très importante culpabilité. Elle se serait servie d'une cicatrice antérieure pour justifier son implication dans l'attentat et recevoir de l'argent.

Alexandra D., qui s'était fait passer pour une victime des attentats djihadistes du 13 novembre, était jugée ce 2 octobre pour escroquerie. Agée de 32 ans, elle a reconnu s'être faussement présentée comme un victime de la fusillade de la terrasse du Carillon. Elle a présenté ses excuses aux victimes et aux associations. La juge a considéré que "ce dossier est marqué par la cupidité".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres