"Si à 18 ans vous commencez à pleurer pour 5 euros..." : une députée En Marche suscite la polémique sur la baisse des APL

Et d'enfoncer le clou :"Ca va messieurs dames. Arrêtez. Si à 18, 19, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève cinq euros, qu'est ce que vous allez faire de votre vie?", conclut-elle. Une prise de position quia fait bondir de nombreux internautes.

La parlementaire, élu de l'Eure, et participante régulière de l'émission "Les Grandes Gueules" sur RMC, a poursuivi : "Faites bien le calcul, quand vous êtes étudiant, c'est quand même aussi avec nos impôts, faut pas l'oublier.

L’annonce de la baisse des aides personnelles au logement (APL) de 5 euros par mois, annoncée ce week-end par le gouvernement, fait des vagues. Mais il y a une personne à qui cela ne pose pas de problèmes. "C’est ou ça ou on augmente les impôts", a clamé la députée LREM Claire O'Petit au micro du Huffington Post . "Un étudiant qui touche l’APL touche aussi une bourse normalement et c’est très bien". Une affirmation inexacte puisqu'un étudiant peut toucher les APL sans être boursier.

