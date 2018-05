17,8 kg de fraises Tagada intégrés aux comptes de campagne d'Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Kenya et Arabie saoudite, nouveaux venus au Festival de Cannes

Violences du 1er Mai: six suspects jugés en comparution immédiate

En savoir plus

"À l’occasion de la journée du droit des femmes du 8 mars, nous présentions aux Toulousains les propositions d’Emmanuel Macron sur ce sujet. Nous avions distribué des flyers pour la venue de Marlène Schiappa et les militants avaient eu comme idée de les accompagner de petits sachets de fraises Tagada", a expliqué Mickaël Nogal à La Dépêche du Midi.

Et c'est Mickaël Nogal, à l’époque référent départemental d’En Marche ! et désormais député toulousain de la 4e circonscription, qui a levé le voile sur ce mystère dans les colonnes du quotidien régional.

Voilà une facture qui a suscité la perplexité de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). 17,8 kg de fraises Tagada, achetées dans la boutique Haribo du Village des marques de Nailloux, en Haute-Garonne, figurent dans les dépenses de campagne pour l'élection présidentielle 2017 déposées par l’équipe d’Emmanuel Macron, rapporte La Dépêche du Midi ce jeudi 3 mai.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres