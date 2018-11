17 novembre : Marlène Schiappa regrette que le Parti socialiste soutienne le mouvement

Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'Égalité femme et à la lutte contre les discriminations, était ce dimanche l’invitée de "Dimanche en politique", le magazine politique de France 3. Elle a été interrogée sur le mouvement du 17 novembre, qui agrège les Français mécontents notamment des hausses des prix des carburants. La macroniste a alors attaqué les mouvements de gauche soutenant cette journée de protestation : "Je suis très interpellée, je viens de la gauche et ça m'interpelle beaucoup de voir des partis politiques de gauche faire un appel à manifester en même temps que l'extrême-droite", a-t-elle dénoncé.

Elle a ensuite précisé qu'elle "pense au Parti socialiste" qui "se greffe à ce mouvement".

Alors que le PS a décidé d'être "aux côtés des Français" et que Jean-Luc Mélenchon a souhaité le "succès" du mouvement, Marlène Schiappa estime qu'il y a "d'une part ces gens de bonne foi et d'autre part, il y a tous les démagogues de service qui sont de sortie pour faire de la récupération et des gens qui la main sur le coeur avaient voté la taxe carbone et maintenant s'y opposent".

En conséquence, appelle-t-elle les Français à ne pas défiler ? "Je n'ai pas à dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou à ne pas faire. Certes, le carburant augmente, pas du fait du gouvernement pour plus de 70%, mais que le travail va davantage payer et qu'à la fin, au bas de la fiche de paie, il y aura plus d'argent."