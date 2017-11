15 000 scientifiques alertent sur l'état de notre planète

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Raquel Garrido quitte la France Insoumise et défie le CSA

19:51 TRANSPORT Le nombre d'abonnés à Autolib' baisse (et ça risque de vous côuter cher) «Autolib', c'est comme le Concorde, c'est une réussite politique, technologique, mais a priori un échec économique», selon un spécialiste...

En savoir plus

Pollution, démographie explosive, déforestation, gaz à effet de serre… L'humanité à entendre les scientifiques creuse sa propre tombe depuis des décennies. "L'humanité omet de prendre les mesures urgentes indispensables pour préserver notre biosphère en danger" expliquent les scientifiques. La conclusion, elle, est sans équivoque " Il sera bientôt trop tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l'échec, et le temps presse".

"Nous avons en outre déclenché un phénomène d’extinction de masse, le sixième en 540 millions d’années environ, au terme duquel de nombreuses formes de vie pourraient disparaître totalement, ou en tout cas se trouver au bord de l’extinction d’ici à la fin du siècle". L'appel lancé par 15000 scientifiques s'inscrit dans la lignée de celui déjà lancé en 1992. Le constat aujourd'hui est des plus sévère car "non seulement l'humanité à échoué à accomplir des progrès suffisants pour résoudre ces défis environnementaux annoncés, mais il est très inquiétant de constater que la plupart d'entre eux se sont considérablement aggravés".

Ce lundi, 15 000 scientifiques de 184 pays différents ont lancé un "Avertissement à l'humanité" dans la revue scientifique Bioscience reprise en intégralité et traduite par le journal Le Monde. Un appel aux pouvoirs publics, aux décideurs et au grand public à respecter un "impératif moral" de lutte contre le "péril" qui menace notre planète du point de vue écologique.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres