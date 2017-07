14 juillet : Emmanuel Macron et Donald Trump assistent au défilé, les Etats-Unis à l'honneur

Comme le veut la tradition, les militaires français défilent sur les Champs-Elysées en ce 14 juillet, jour de fête nationale. Et pour cette première célébration depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, les Etats-Unis sont à l'honneur, cent ans après l'entrée des États-Unis dans la Première guerre mondiale. Le président américain et son épouse sont arrivés à Paris jeudi 13 juillet et ont assisté au défilé, après avoir été salué par le Premier ministre Edouard Philippe, les présidents de l'Assemblée, François de Rugy, et du Sénat, Gérard Larcher.

A10h30, l'hymne national a été entonné par la fanfare de la Garde républicaine, devant le président de la République, qui a été auparavant accueilli par le Premier ministre, comme le veut la tradition républicaine. La ministre des Armées, Florence Parly, est également présente. Le défilé doit durer environ une heure.

Dans un contexte de menace terroriste élevée, la sécurité a été extrêmement renforcée : 11.000 forces de l'ordre sont donc mobilisées à Paris (3.500 policiers et gendarmes sont chargés de la sécurité du défilé, appuyés par 2.500 sapeurs-pompiers). Sur l'ensemble de l'agglomération parisienne, entre 2.600 et 2.900 membres des forces de l'ordre seront par ailleurs mobilisés.