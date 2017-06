14 juillet : Emmanuel Macron a convié Donald Trump à assister au défilé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Six personnes liées à un site de téléchargement illégal interpellées en France et en Suède

Une vaste cyberattaque se répand après avoir frappé l'Ukraine et la Russie

VIDEO. Quand Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin n’applaudissent pas le nouveau président de l'Assemblée

L'euro, porté par Draghi, au plus haut en 10 mois face au dollar

Cyclisme: Cardoso positif, suspendu et interdit de Tour de France

En savoir plus

Depuis la décision de Donald Trump de faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, et sa poignée de main très remarquée avec Emmanuel Macron dans le cadre du G7, les relations entre les deux hommes ont fait couler beaucoup d'encre dans les deux pays.

Emmanuel Macron "a renouvelé son invitation au président Trump et à son épouse de venir assister au défilé du 14 juillet", qui célébrera "les 100 ans de l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des troupes françaises pendant la Première Guerre mondiale", a-t-on déclaré de même source.

Le palais de l'Élysée a indiqué mardi en fin de journée que le président de la République avait convié son homologue américain Donald Trump et son épouse Melania à assister au défilé du 14 juillet à Paris. Lors de leur entretien téléphonique, le président américain lui aurait répondu qu'il allait "examiner la faisabilité" de ce déplacement.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres