13-Novembre : la ministre de la Justice annonce la création d'un "centre de résilience"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

EDF ajuste ses objectifs 2018 à cause d'évolutions défavorables

Les présidents rwandais et malien à Dakar pour participer à un forum international sur la sécurité - Xinhua - 13 Nov. 2017

Alors que certaines associations de victimes se sentent abandonnées depuis la disparition du secrétariat d'État à l'aide aux victimes, créé par François Hollande, et remplacé par Emmanuel Macron par une délégation ministérielle à l'Aide aux victimes, rattachée au ministère de la Justice, Nicole Belloubet estime qu’elles "ont tort" de se sentir délaissées. "Elles le disent de moins en moins", a rétorqué la ministre de la Justice.

"Il y a des tables rondes avec Pôle Emploi qui sont d'ores et déjà tenues pour permettre ce retour à l'emploi", précise Nicole Belloubet.

Ce "centre de ressources permettra de former les personnes qui suivront les victimes", a-t-elle expliqué. Concrètement, la garde des Sceaux souhaite améliorer le retour à l'emploi et l'accès à la formation des victimes.

Deux ans après les attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis faisant 130 morts et 600 blessés le 13 novembre 2015, la ministre de la Justice Nicole Belloubet annonce ce lundi sur RTL la création d'un "centre de résilience" pour les victimes des attentats.

