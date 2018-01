13-Novembre : la ceinture de Salah Abdeslam ne fonctionnait pas

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Pour autant, les intentions du terroriste restent floues et son parcours, le soir des attentats, interroge : après avoir conduit les auteurs des attentats du Stade de France, il avait abandonné son véhicule à Paris, contacté des amis en Belgique avant d'abandonner son gilet explosif à l'autre bout de Paris, dans une poubelle de Montrouge. Son trajet en métro devait-il se finir en massacre ? Salah Abdesalm sera jugé en Belgique, début février, pour une fusillade ayant eu lieu avant son interpellation.

Du commando du 13-Novembre, Salah Abdeslam est le dernier à être resté en vie. Reste à savoir s'il avait décidé, comme il le prétend, de renoncer à sa propre mort en kamikaze. Mais selon France Inter, sa ceinture d'explosif ne fonctionnait pas, qu'il ait voulu ou non l'utiliser. Un câble électrique s'était abîmé et une pièce du détonateur était abimée, empêchant sa mise à feu.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres