1,3 million d'euros de plus-value boursière sur fond de licenciements chez Danone : la nouvelle polémique qui touche la ministre Muriel Pénicaud

"Danone se portait très, très bien. C'est uniquement pour des raisons de rentabilité financière à court terme que ces emplois ont été supprimés" a fustigé sur Europe 1 Jocelyne Hacquemand, secrétaire de la fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT. Toujours selon Europe 1, l'entourage de la ministre a indiqué que la levée des "stock-options" de Muriel Pénicaud n'avait, en 2013, rien à voir avec l'annonce du plan de départ.

Le 30 avril 2013, la dirigeante a acheté un lot de 55120 actions pour 34,85 euros pièce, en accord avec le principe des stock-options réservées aux dirigeants. Le prix de ces actions lui était garanti depuis quatre ans et avait été fixé en pleine crise financière, en 2009. Le prix qu'elle a payé pour ces actions étaient donc "bien en-dessous du cours de l'action ce jour-là" précise le quotidien. Muriel Pénicaud a ensuite revendu l'immense majorité de ses actions (52220), à 58,41 euros l'unité. Dans le détail, les actions ont été achetées pour 1.920.932 euros et revendues 3.049.966,54 euros. La différence est de 1.129.034,54 euros exactement, sans compter les 2 900 stock-options restant alors en sa possession.

Une information qui fait tache pour une ministre déjà fragilisée par les soupçons de favoritisme autour d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas. Selon le journal L'Humanité, la ministre du Travail Muriel Pénicaud, a gagné plus d'un million d'euros en une journée. En 2013, celle qui était alors DRH de Danone a revendu ses stock-options après une forte remontée du cours en bourse de l'action… une remontée causée par l'annonce de la suppression de 900 postes - dont 230 en France - au sein du géant de l'alimentation.

