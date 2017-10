13 élus n'ont pas envoyé leur déclaration d'intérêts et de patrimoine

Ce jeudi 19 octobre, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié les déclarations d'intérêts et d'activités des députés de la XVe législature, qui s'ajoutent à celles des députés européens et des sénateurs. Elles resteront en ligne jusqu’à la fin du mandat de ces élus. Opération transparence donc mais le seul hic…, selon la HATVP treize députés sur les 577 élus en juin n'ont pas déposé leur déclaration. La Haute Autorité a indiqué avoir saisi le bureau de l'Assemblée nationale au sujet de ces 13 personnes.

Des carences et des informations manquantes

Si la HATVP n’a pas dévoilé les noms de ces élus, l'AFP et la plateforme Projet Arcadie ont décidé d’effectuer quelques recherches. Selon eux, les élus n'ayant pas fait au moins l'une de leurs déclarations seraient : Julien Borowczyk (LREM, Loire, médecin) ; Gérard Cherpion (LR, Vosges) ; Béatrice Descamps (Constructifs, Nord, directrice d'école) ; Sophie Errante (LREM, Loire-Atlantique, cheffe d'entreprise) ; Alexandre Freschi (LREM, Lot-et-Garonne, dirigeant de société sur sa fiche Assemblée) ; Sébastien Huyghe (LR, Nord) ; Jean-Claude Leclabart (LREM, Somme, retraité agricole) ; David Lorion (LR, La Réunion) ; Didier Martin (LREM, Côte-d'Or) ; Jérôme Nury (LR, Orne) ; Denis Sommer (LREM, Doubs) ; Bénédicte Taurine (LFI, Ariège, professeure du secondaire) et Jean-Luc Warsmann (Constructifs, Ardennes). L'AFP précise que les députés n'ayant pas déclaré leurs intérêts (participation au capital de sociétés, activité du conjoint...) seraient : Alexandre Freschi, Béatrice Descamps, Bénédicte Taurine, Jean-Claude Leclabart, Julien Borowczyk et Sophie Errante. Pour les autres, c'est donc la déclaration de situation patrimoniale qui manquerait.

Mais ce n’est pas tout. La Haute Autorité a également relevé "des carences" sur certaines rubriques de la part de certains députés : "La Haute Autorité observe que la grande majorité est remplie de manière satisfaisante. Elle relève toutefois des carences sur certaines rubriques qui paraissent peu ou mal prises en compte, par exemple s'agissant de l'identification des collaborateurs parlementaires et de leurs activités annexes". Affaire à suivre…