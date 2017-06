123 morts au Pakistan suite à l'incendie d'un camion-citerne

Un accident de la circulation a viré au drame, dimanche dans le centre du Pakistan. "Au moins 123 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées dans un incendie qui s'est déclaré lorsqu'un camion citerne s'est renversé et que les victimes se sont précipitées pour récupérer le pétrole qui s'était répandu" sur la chaussée, a déclaré un responsable des autorités locales, Rana Mohammad Saleem Afzal à la télévision publique. "Dix minutes plus tard, le camion citerne a explosé, créant une énorme boule de feu qui a englouti tous ceux qui récupéraient le carburant", a-t-il ajouté.

Sur les images diffusées par la télévision locale, on peut voir une épaisse fumée noire s'élever au-dessus de la vaste portion de route engloutie par les flammes. L'armée pakistanaise a indiqué envoyer des hélicoptères pour évacuer les blessés, et les hôpitaux alentours ont été placés en état d'alerte. Pendant ce temps, des pompiers équipés de camions font de leur mieux pour éteindre le brasier.

Selon la chaîne d'information Ary News, le camion citerne se serait renversé "en raison d'une accélération excessive" sur la nationale près d'Ahmedpur Shargia. Des témoins rapportent qu'il se serait renversé suite à l'éclatement d'un pneu.