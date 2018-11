116 personnes interpellées pour des violences pendant la nuit d'Halloween

La nuit d'Halloween a été marquée par plusieurs scènes de violence à Lyon, Toulouse mais aussi dans l'Essonne. Au cours d'un point presse, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé qu'une centaine de personnes avaient été arrêtées par les forces de l'ordre. Des arrestations rendues possible, selon lui, grâce à la mobilisation anticipée de "15 000 membres des forces de l'ordre et de sécurité". Selon un bilan prévisioire, il y a eu 116 interpellations effectuées en tout. Interpellations qui auraient donné lieu à 82 garde-à-vue.

On ne sait pas encore ce qui a donné lieu à cette violence. Les enquêteurs chercheront à savoir s'il sagissait là d'une réponse à l'appel à "la purge". Un texte, portant ce nom, publié dimanche soir incitait à attaquer les forces de l'ordre "au mortier, feux d'artifice, pétards, pierres" ainsi qu'à voler et à se déplacer avec une armes le soir d'Halloween. Si le jeune de 19 à l'origine de cet appel s'est présenté à la police plus tôt cette semaine, il est néanmoins probables que ces violences soit conséquences de son texte.