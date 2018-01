110 personnalités signent une tribune réclamant une réforme urgente de la GPA

Pierre Rosanvallon, Élisabeth Badinter, mais aussi Muriel Robin ou encore le cinéaste Christophe Honoré… 110 personnalités ont signé dans Le Monde une tribune réclamant l'inclusion de la GPA dans les débats. Le collectif souhaite une "réforme urgente" des lois de bioéthique concernant la gestation pour autrui (GPA) et "un débat de fond".

Pour les signataires, "les enfants nés par le recours à la GPA sont là" et "on ne peut plus les ignorer comme des fantômes et faire comme s'ils n'existaient pas".

Alors que le président de la République Emmanuel Macron s'est toujours dit opposé à la légalisation de la GPA, le collectif poursuit: "Aujourd’hui, nous demandons une réforme urgente sur la transcription de la filiation, une implication de la France dans une convention internationale contre les atteintes aux droits des personnes, et un vrai débat de fond sur la GPA".

Ce texte est publié à la veille de l'ouverture des États généraux de la bioéthique, vaste concertation nationale de citoyens et d'experts, dont les débats, prévus jusqu'au 7 juillet, nourriront un projet de loi bioéthique déposé à l'automne.