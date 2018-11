11 Novembre : Emmanuel Macron entame son importante tournée dans le cadre des cérémonies d'hommages

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Stains: un gendarme nommé proviseur adjoint et une grève

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe 05/11/2018 - 06h54

Le président et sa femme ont accueilli les représentants allemands les uns après les autres sur le parvis de la #cathédrale de #Strasbourg pic.twitter.com/w5yJcK9Yqh

Emmanuel Macron se rendra mardi en Moselle. Il suivra la ligne de front de la Grande Guerre, à travers onze départements, du Grand Est jusqu'aux Hauts-de-France. Le chef de l'Etat va, tout au long de cette semaine, honorer la mémoire des millions de Français qui ont combattu entre 1914 et 1918.

Le président de la République a lancé officiellement son périple commémoratif dans la soirée de dimanche. Emmanuel Macron et son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeir, ont assisté à une cérémonie militaire sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg ce dimanche soir.

