11 morts après le passage de l'ouragan Michael aux Etats-Unis

L'ouragan Michael a balayé le sud des Etats-Unis. Les chaînes de télévision américaines ont dévoilé les images effroyables d'écoles, de maisons, de commerces et d'habitations entièrement ravagées. De nombreuses toitures n'ont pas résisté à la violence des vents de 250km/h.

Selon un dernier bilan, l'ouragan Michael a provoqué la mort d'au moins 11 personnes depuis son arrivée sur les côtes de Floride mercredi.

Les autortiés américaines ont annocé, ce vendredi, le décès de cinq personnes notamment en Virginie.

Ce phénomène météorologique dévastateur a été rétrogradé en tempête tropicale.

L'ouragan est passé sur la Virginie et a remonté vers le nord depuis la Floride.

Michael s'éloigne désormais du territoire américain.

Le passage de l'ouragan a désormais laissé place à des paysages de désolation dans des villes de nombreux états du sud des Etats-Unis comme la Floride ou la Virginie.

Five people are confirmed dead after Michael tears through Virginia, bringing the death toll from the storm to at least 11 https://t.co/Ujsgjujciu pic.twitter.com/YXZImEwwA5 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 12 octobre 2018

"I don't even know if I have the words to describe it," says Dawn Vickers, who lost her home during Hurricane Michael. "It's been the worst nightmare I've ever been through in my life." pic.twitter.com/yHPbKPxPdi — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 12 octobre 2018