102 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans : Jean-Luc Mélenchon chiffre son programme économique

A force de lui réclamer des comptes, les opposants de Jean-Luc Mélenchon ont eu gain de cause. Le candidat à la présidentielle a ainsi dévoilé le chiffrage de son quinquennat, marqué par un plan de relance de 102 milliards d'euros, financé par l'emprunt. Dans le détail, cette somme sera allouée à "l'urgence sociale" (45 milliards dont 18 milliards pour le logement), à "l'urgence écologique" (50 milliards d'euros) et 7 milliards pour les services publics. Selon lui, cet investissement va servir de levier pour relancer l'économie.

"On ne dépense pas 100 milliards en un claquement de doigt" a-t-il néanmoins souligné. Une hausse des dépenses publiques de 173 milliards d'euros est aussi prévue pour assurer l'augmentation des salaires, la lutte contre le chômage et la "révolution fiscale" qui comprend notamment une baisse de l'impôt des sociétés à 25%. Il espère ainsi 190 milliards de recettes et une bonne croissance (2% à partir de 2018) pour lancer le désendettement de la France.