Zoug, le canton suisse qui se réinvente en capitale du Bitcoin

La Confédération Helvétique étant un Etat fédéral, la concurrence fiscale exercée à l'égard des pays tiers existe aussi inter Cantons. Le Canton de Genève est à cet égard par exemple beaucoup moins attractif fiscalement que Zoug.

Néanmoins, il est clair que le monde des affaires aime la confidentialité, et à cet égard le bitcoin présente une certaine attractivité. il ne faut pas non plus la surestimer, certains spécialistes considèrent que celle-ci est insuffisante et ils lui préfèrent Dash (ex Darkcoin) considéré comme beaucoup plus anonyme. La force du Bitcoin réside plutôt dans le fait qu'il constitue la première capitalisation boursière (terme utilisé pour exprimer la valeur de marché des crypto-devises en circulation) et la plus acceptée dans le monde, tant comme moyen de paiement direct, que sur les plateformes d'échange contre les devises officielles (à court légal) comme le dollar, l'euro ou le franc suisse par exemple.

L'examen ci-dessous des 6 premières capitalisations mondiales au 11 octobre 2017 montre que la confidentialité n'est pas le seul critère puisque Dash la plus confidentielle n'est que 6e :

La capitalisation boursière des 1157 cryptodevises mondiales qui atteint 154 milliards de dollars à ce jour commence à être très conséquente et inquiète d'autant plus les autorités monétaires

En août dernier, des cyber-extorqueurs ont fait appels à Shafe shift, un bureau de change numérique basé à Zoug, pour blanchir une bonne quantité d'argent. Certains s'inquiètent de ces transactions trop secrète et leur utilisation possible à des fins criminelles. Quelles sont les mesures que peuvent prendre la ville de Zoug et les autorités pour prévenir de ces risques ?

La Cybercriminalité est en forte expansion et ses revenus illicites explosent du fait notamment de ces trois types principaux le déni de service (ou DDoS), le vol sur des comptes bancaires d'entreprises (CATO) et enfin l'infection d'ordinateur suivi d'une encryption des données restituée contre rançon (CryptoLocker). Les sommes en jeu sont considérables le Cybergang Carbanak a dérobé en une seule opération 1 milliard de dollars à une grande banque internationale ....

Compte tenu des sommes considérables en jeu il parait difficile de croire que tout sera recyclé en bitcoin, à l'inverse à l'évidence une partie le sera en Bitcoin et en autres cryptodevises.