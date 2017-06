Zone euro: la Commission soutient Macron contre Merkel

À la suite de son Livre blanc sur l'avenir de l'Europe, présenté le 1er mars dernier, la Commission formule à présent des pistes possibles pour approfondir l'Union économique et monétaire de l'Europe.

Le document de réflexion présenté aujourd'hui, qui s'appuie sur le rapport des cinq présidents de juin 2015, vise à relancer le débat sur l'Union économique et monétaire et à faire émerger une vision commune de sa conception future. Tenant dûment compte des débats en cours dans les États membres et de l'avis des autres institutions de l'UE, ce document décrit des mesures concrètes qui pourraient être prises avant les élections européennes de 2019, ainsi qu'une série d'options pour les années suivantes, une fois l'architecture de l'Union économique et monétaire parachevée.

M. Valdis Dombrovskis, vice‑président pour l'euro et le dialogue social, ainsi que pour la stabilité financière, les services financiers et l'union des marchés des capitaux, a déclaré: «L'euro est l'une des réalisations les plus importantes de l'Europe. C'est bien plus qu'une monnaie. Il a été conçu en tant que promesse de prospérité. Afin de tenir cette promesse pour les générations futures, il faut faire preuve du courage politique nécessaire pour maintenant renforcer et compléter l'Union économique et monétaire. Le document de réflexion présenté aujourd'hui expose une série d'idées devant permettre d'élaborer une vision commune pour l'euro, ainsi que les étapes concrètes pour y parvenir».

M. Pierre Moscovici, commissaire pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes, a quant à lui déclaré: «L'euro est déjà un symbole d'unité et une garantie de stabilité pour les Européens. Nous devons à présent en faire un vecteur de prospérité partagée. Ce n'est qu'en supprimant les divergences économiques et sociales dans la zone euro que nous serons en mesure de vaincre le populisme dangereux qu'elles alimentent. Il est temps d'achever le parcours entamé à Maastricht menant à une véritable Union économique et monétaire, dotée d'institutions fortes et de responsabilité démocratique».

L'euro est une réussite à maints égards: pas moins de 340 millions d'Européens vivant dans 19 États membres ont aujourd'hui l'euro pour monnaie commune. Sept États membres qui ont adhéré à l'UE en 2004 l'ont déjà adopté. Et pourtant, cela fait seulement 25 ans que le traité de Maastricht a ouvert la voie à la monnaie unique et seulement 15 ans que la première pièce en euro a été mise en circulation. L'euro est la deuxième monnaie la plus utilisée au monde, il a apporté la stabilité des prix et, pour la plupart des Européens, il fait partie du quotidien.

Toutefois, en raison des épreuves que la zone euro a traversées ces dernières années, il n'est pas toujours perçu ainsi, même s'il a aujourd'hui retrouvé son plus haut niveau de popularité depuis 2004 (à 72 % des citoyens de la zone euro). La crise économique et financière mondiale née aux États-Unis en 2007-2008 a conduit à la récession la plus dure que l'Union européenne ait connue en 60 années d'histoire. Les États membres et les institutions de l'UE ont su prendre des décisions politiques fortes pour préserver l'intégrité de l'euro et éviter le pire et ces réformes portent leurs fruits. Mais la crise ne sera pas terminée tant que le chômage restera à un niveau aussi élevé. Afin de rendre l'euro encore plus profitable à tous les citoyens, de nouvelles réformes de sa gouvernance sont nécessaires.