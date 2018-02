"ZigZag" : Un hommage jubilatoire au rôle des bons metteurs en scène

THEÂTRE

ZigZag

De Xavier Lemaire

Mise en scène: Xavier Lemaire

Avec Isabelle Andréani et Franck Jouglas

INFORMATIONS

Théâtre du Petit Montparnasse

31 rue de la Gaité

Paris 75014

Du mardi au samedi à 19h

Jusqu’au 18 mars

Réservations : 01 43 22 77 74

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Metteur en scène dans la vraie vie, Xavier Lemaire a eu envie de nous faire partager ce qui anime sa réflexion lorsqu’il crée un spectacle, se servant, pour ce faire, de 3 mises en scène totalement différentes de la 1ère scène du "Médecin malgré lui", de Molière. Dans le rôle du conférencier, il nous fait entrer, entre chaque scène, dans le monde de la mise en scène, depuis le début de son existence jusqu’à nos jours, nous en présentant les grands courants que sont la stylisation, le symbolisme, et le réalisme.

Il nous parle des grands metteurs en scène qui ont fait le théâtre moderne. Sa présentation se veut pédagogique, et les 3 mises en scènes qui suivent, extrêmement ludiques.

POINTS FORTS

1 Nous sommes en présence de 2 comédiens exceptionnels qui vont, entre les scènes, jouer les régisseurs de plateau et son assistante, les apprentis comédiens venant se présenter à un casting, (moment absolument hilarant !) puis les deux personnages, mari et femme, du "Médecin malgré lui".

2 C’est une farce que Molière a imaginée après avoir écrit "Le Misanthrope", qui n’eut pas alors le succès qu’il escomptait. Dans une farce, tout est permis et là, Xavier Lemaire excelle et grâce aux deux remarquables compères, Isabelle Andréani et Franck Jouglas, il n’y a pas de limite...

3 La 1è mise en scène est stylisée. Nous sommes à l’époque de Molière, les costumes, le décor et la mise en scène sont classiques. On ne peut pas dire que les paroles ont une importance considérable, mais le thème, un homme qui bat sa femme pour des broutilles, va être traité de façon burlesque et excessive…

La 2è mise en scène, symboliste, est, sans doute, celle qui m’a le plus fait rire. Elle nous montre une scène sombre, 2 chaises, et 2 comédiens ne jouant pas, tout occupés qu’ils sont à paraître sans être, gestes syncopés et onomatopées monocordes, sinistres… Désopilant.

la 3è est réaliste : Imaginez un quai de gare ou d’entrepôt sordide. Un couple de SDF, ivre, se roue de coups au milieu d’ordures et des canettes de bière qu’ils ont bues.

Tout cela sur le même thème… Trois visions, dont l’une, la dernière est plus politique que les autres, car on l’imagine de nos jours, dans certains quartiers des faubourgs de grandes villes… Et que dire, par les temps qui courent, d’un homme qui bastonne sa femme ? La résonnance n’est plus la même…

POINTS FAIBLES

Quelques longueurs au début, avant d’entrer dans le sujet, rapidement compensées par la qualité de ces comédiens qui nous régalent… Et puis, l’introduction au monde de la mise en scène ne vaut-elle pas quelques explications ?

EN DEUX MOTS

Ne surtout pas s’attendre à un spectacle classique. D’une part, Xavier Lemaire nous parle en connaisseur des arcanes de son métier. D’autre part, c’est un spectacle jubilatoire, totalement déjanté, favorisant l’imaginaire; et d’autant plus amusant que le conférencier/comédien-metteur en scène du spectacle (théâtre dans le théâtre), est largement dépassé par le duo de comédiens, époustouflants et détonnants, qui osent tout.

L’AUTEUR

Xavier Lemaire, formé au studio 34, est comédien. Il fut élève de Michel Bouquet. Il a joué sous la direction de Luis Jaïme Cortez, Nicolas Bataille, Sébastien Azzopardi, Isabelle Andréani.

Puis l’envie de s’impliquer plus avant dans la construction de l’univers théâtral qui était le sien, fait qu’il s'est mis à la mise en scène de pièces contemporaines ou d’auteurs classiques, et d’opéras.

Il a eu un Molière il y a 2 ans pour la création de son spectacle "Les coquelicots des tranchées".