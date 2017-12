Zéro pointé en éco : le capitalisme contemporain ne va pas du tout dans la direction qu’imaginent les élites françaises, fussent-elles nouvelles...

L’année 2017 a confirmé quelques tendances très sûres (à défaut d’être très saines) du capitalisme contemporain :j’en retiens trois seulement pour ne pas écrire un roman ; l’occasion d’un petit bilan de 150 articles dans Atlantico avant d’arrêter un moment…

1/ les élites de plus en plus hors-sol, ou l’extension du domaine de la flute

Vous me direz que cela ne date pas de 2017, vous avez bien raison (« Mais quelle crise ? Les stations de ski sont pleines », Marc Fiorentino, 2009). Mais ça se voit de plus en plus. Un exemple encore il y a 15 jours, accrochez-vous au pinceau, je retire l’échelle :Martin Schulz : « Pourquoi n’aurions-nous pas pour objectif au plus tard en 2025 d’avoir concrétisé les Etats-Unis d’Europe ?

» ; je ne fais que citer !!

Qui se dévoue pour expliquer au brave Martin ce qu’impliquerait, par exemple, de réaliser ne serait-ce que le début d’un fédéralisme budgétaire à l’américaine, processus qui stagne depuis plus de quatre décennies en Europe et qui ne semble être plébiscité par aucun peuple (pour dire le moins) ??Et dans 7 ans par-dessus le marché, et en plus sous le leadership allemand (un pays qui n’a RIEN reversé des 200 milliards d’euros de gains liés à ses taux négatifs et à son statut de pays refuge au cours de la crise, et un pays qui viole toutes les règles communautaires sur les surplus de balances courantes, bref)… Le brave Martin doit probablement consommer des choses pas nettes ; à sa décharge, il n’est pas le seul en occident, où de nombreuses populations (petits blancs frustrés par exemple) décrochent, quoique moins bruyamment et plus définitivement :

Au-delà de ces cas pathologiques (mais pas très au-delà, en fait), tout se passe comme si les institutions européennes n’étaient plus que des théâtres, après avoir sous-traité le réel à la BCE : il ne leur reste plus que le ministère de la parole, en l’occurrence de la cacophonie, et quelques capacités de nuisance secondaires sur des sujets mineurs (taxe sur les transactions financières qui existe déjà et qui viole tous les principes de James Tobin, taxation aussi haineuse qu’impuissante des GAFA, plan Juncker homéopathique et hypocrite, serpent de mer du « ministres des finances de la zone euro » qui vient ponctuer chaque copie de sciences-po depuis un quart de siècle, etc.).

Un autre sujet où nos élites, financières celles-là, excellent : les pleurnicheries sur les pauvres épargnants qui seraient spoliés par les « taux bas » depuis la crise. Pas de chance, j’ai fait le calcul. D’un côté, les salaires nominaux (proxy de ce que touche le travailleur lambda, qui se lève le matin), d’un autre côté la capitalisation d’un taux long souverain (OAT) doté d’une moyenne mobile 6 ans (proxy de ce que délivre l’assurance-vie en France). Bah, ça ne ressemble pas à l’euthanasie des rentiers :