Yuval Noah Harari devrait-il rejoindre ses amis matérialistes dans les poubelles de l'Histoire ?

« L’esprit devrait-il rejoindre l’âme, Dieu et l’éther dans les poubelles de la science ? », demande Yuval Noah Harari, suivi par nombre de scientifiques qui identifient matérialisme et progrès scientifique. Dieu, déjà dans les poubelles de l’histoire ? On retrouve chez nos éboueurs matérialistes les accents de Trotski lançant à la gauche démocratique russe, bientôt massacrée avec les prêtres orthodoxes : « Vous êtes de pauvres types, des faillis.

Votre rôle est terminé. Allez là où est votre place, dans les poubelles de l’Histoire. » Je suis d’un tempérament taquin, soulevons les couvercles, ami lecteur. Souvent, dans les débris de leurs poubelles et les cendres de leurs bûchers, se trouve l’or caché des Cités. Je le vois bien dans ce fatras de déclarations qui depuis des millénaires invoquent le nom de Dieu, il y a « Dieu » et « Dieu ». Entre le nom de Dieu qui conduit le merveilleux Léon Tolstoï à donner son manteau même, parce que « là où est l’amour, là est Dieu », celui de Max Planck, inventeur de la théorie des quantas, qui célèbre la créativité des humains créés à son image, ou celui qui couvre sacrifices humains, guerres ou attentats, le contenu diffère.

Sortant ma tête de la poubelle, à la façon de Guillaume d’Ockham, le venerabilis inceptor qui humait le fumet des mets spirituels avant de les ingurgiter, le mot « matière » de nos matérialistes me laisse finalement tout aussi circonspect. Entre ceux qui s’imaginent des atomes-lutins se baladant au petit bonheur la chance pour créer de la vie puis se séparant, et ceux qui adorent une Nature qui crée, organise et détermine tout, jusqu’au pudding, je crains de retrouver l’animisme et les dieux néolithiques. Dieu ou les sciences, faudrait-il choisir ? Et jeter dans les poubelles de l’histoire un tel nom pour éviter les outrages ? Pas certain. L’humain parvenu à la conscience de lui-même dévoile le véritable obstacle dans la recherche de la vérité : ces idéologies matérialistes et idéalistes qui depuis des lustres investissent ce nom de Dieu pour vendre maîtres de Vérité, terrorisme intellectuel et guerres d’intolérance. Un Dieu humain-compatible existe-t-il ?

L’existence d’un tel Dieu n’est pas la question. Je veux seulement savoir si l’on peut croire en Dieu, invoquer un tel nom et néanmoins aller sur le chemin du gai savoir et de la joie de vivre en toutes saisons. Si Dieu est possible, il ne peut s’opposer à aucune vérité, pas plus à l’existence des molécules qu’à celle de la nature humaine. Or, « Je suis Celui qui crée », voici la vérité du Verbe humain que se fait chair, ce qui lui permet d’être ce qu’il est . Si à chaque fois que je prononce le nom de Dieu, je suis contraint de nier la nature créatrice humaine, alors nous nous passerons d’un tel nom.

Extrait de "Le bel avenir de l'humanité" de Yves Roucaute aux éditions Calmann-Levy