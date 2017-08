Du Yemen au Qatar : ces changements de stratégie qui révèlent le perte d’influence de l’Arabie saoudite

Atlantico : Selon des emails révélés par le site 'the middle east eye", Mohammed ben Salmane, nouvel homme fort du Royaume, souhaiterait mettre fin au conflit au Yemen. Dans le même temps, une amélioration des relations avec le Qatar est en cours, l'Arabie Saoudite ayant ré-ouvert ses frontières aux pèlerins souhaitant se rendre à la Mecque. Comment comprendre ces deux changements de cap, faut il y voir une nouvelle stratégie de Riyad ?

Roland Lombardi : Effectivement, ce sont de nouveaux signes supplémentaires confirmant les changements de la politique de Riyad dans la région. Dans la crise qui oppose le royaume saoudien et le Qatar, et ce dès le début des tensions, au mois de juin dernier, j’avais déjà annoncé que l’issue serait inévitablement l’apaisement.

Il ne faut pas oublier aussi l’invitation, il y a quelques semaines, par les autorités saoudiennes, de l’éminent dignitaire chiite irakien, Moqtada al-Sadr. Visite qui faisait suite à celle du Premier ministre irakien en personne, Haïder al-Abadi (un chiite lui aussi) en juin. Cette volonté manifeste de normaliser ses relations avec l’Irak, démontre également les nouvelles inflexions diplomatiques de l’Arabie saoudite que j’avais évoquées dans une précédente interview. Quant au Yémen, face à l’enlisement du conflit, il est normal que Mohammed ben Salmane, le prince héritier et pourtant l’un des principaux (si ce n’est le principal) responsables de l’intervention saoudienne, cherche à présent une porte de sortie acceptable.

Alors comment comprendre ces revirements ? Et bien, lorsque les vents sont contraires, on perd son temps et son énergie à naviguer à contre-courant. Les Saoudiens ont fini par l’accepter. Car au final, ils ont bel et bien perdu leur bras de fer avec l’Iran (perte d’influence au Liban, en Syrie et en Irak…) et l’échec de leur politique régionale est patent (déconvenue au Yémen, fiasco total de sa politique régionale de soutien aux salafistes et aux jihadistes, limites de sa diplomatie du chéquier, discrédit dans les opinions du monde arabe…).

Quelles seraient les conditions permettant d'obtenir une fin de conflit au Yemen ? Quels sont les obstacles qui s'y opposent encore ?