"xXx: Reactivated" : musclé, viril, et chargé à la testostérone

CINEMA

xXx : Reactivated

De D.J Caruso

Avec Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone.

LE REALISATEUR

D.J Caruso a fait ses armes dans les studios Disney avant de se lancer sérieusement aux cotés de John Bradham. Il est reconnu pour la première fois par ses pairs avec le film ‘La manière forte’, avec notamment Michael J. Fox. Il participe ensuite aux films ‘Dropzone’ ou encore 'Meurtres en suspens’.

A partir du milieu des années 90 il multiplie les collaborations avec la télévision et montre sa propension à mélanger film noir, surréalisme et humour, avec, par exemple, 'Salton Sea’, avec Val Kilmer.

En 2002 il commence à tourner avec des têtes d’affiches telles qu’Angelina Jolie dans ‘Taking Lives, destins violés’, Al Pacino et Matthew McConaughey dans ‘Two for the money’, avant de faire jouer l’étoile montante Shia Labeouf dans ‘Paranoiak’, sorte de thriller à la Hitchcock.

Il réalise quelques autres films en s’essayant au passage à la science-fiction avant de se mettre au véritable film d’action, ce qui donne 'xXx reactivated'.

THEME

Prenez une équipe composée de fous furieux cascadeurs n’ayant peur de rien et chapeautée par Xander Cage. Cette équipe semble être simplement une bande de sportifs, amateurs d’adrénaline, mais elle œuvre en réalité sous l’œil secret d’une entité dépendant du bureau ovale de la Maison Blanche, appelée ‘xXx’.

Leur mission, totalement officieuse et secrète, est de sauver le monde en récupérant un appareil permettant de contrôler tous les satellites volés par une équipe de professionnels qui les fait crasher sur des civils.

POINTS FORTS

- Action - action - action. Le film ne s’arrête jamais. A l’image de l’équipe de Xander Cage, les actions s’enchaînent à 200 à l’heure avec un rythme très très soutenu. Les amateurs du genre vont L-I-T-T-E-R-A-L-E-M-E-N-T adorer ce film qui devrait rentrer dans le top 5 du classement des films d’actions les plus denses. On se régale et on s’amuse comme des fous !

- La musique est ultra puissante, avec un rythme endiablé, ce qui donne aux scènes une dynamique ultra motivante. On a le sentiment d’être en plein cœur de l’action tant cette musique est frappante et envoûtante.

- Les acteurs semblent avoir été taillés pour jouer ces rôles de ‘barjots’. Vin Diesel a repris du service avec brio et toute son équipe, chacun avec son ‘expertise’, joue à merveille les idiots dangereux.

POINTS FAIBLES

Malheureusement, comme souvent dans ce genre de film, l’histoire est un peu trop creuse. Le spectateur se rassure en se disant que ce n’est pas ça qu’il vient chercher, mais c’est quand même un peu dommage. N'allez pas chercher une quelconque forme de subtilité...

EN DEUX MOTS

Les amateurs de films musclés, chargés à la testostérone, qui veulent avaler des scènes d'actions et/ou qui souhaitent se vider la tête et se détendre après une longue journée de travail doivent sans plus attendre courir voir ce film. C’est un film viril et masculin.

Il est probable que ça ne convienne pas du tout aux spectateurs préférant la finesse et le raffinement...

C’est le genre de film qu'on adore ou qu’on déteste.

UN EXTRAIT

« Knicks ? Prêt à filmer ça ? Saut dans le vide, basse altitude, pas de parachute, explosion prévue….. C’est pour ça que je suis né….!»

RECOMMANDATION : EXCELLENT