Xavier Niel, une autre Station France, un OVNI au milieu des rentiers

J’apprécie les actions de Xavier Niel. Il le sait. Nous avons échangé sur ces divers projets, notamment l’Ecole42, sur laquelle il m’a devancé quand je montais le même projet avec l’intention d’embaucher la même équipe ! Au delà de ce que l’on sait à travers ce que l’on voit, il y a surtout ce que l’on ne voit pas et qui est aussi révélateur d’une pensée libre, d’une action nouvelle, d’un engagement aussi, que nous, entrepreneurs, n’avions pas pu transmettre aussi fortement. Certes, du fait de moyens très supérieurs à la moyenne, mais la moyenne y mets bien moins de moyens, et il le fait avec état d’esprit que l’on sent sincère et pragmatique, engagé et visionnaire.

Une fois n’est pas coutume, je vais donc dédier cette tribune du lundi, intitulée les « Entrepreneurs parlent aux Français », en parlant d’un entrepreneur Français exceptionnel.

En France l’entreprise est une entité, un concept, que l’on a largement dévoyé. Pour avoir confondu l’entrepreneuriat et le capitalisme des grands groupes, on a confondu le dirigeant salarié, otage de la bourse et des actionnaires, avec l’entrepreneur, otage de son implication et du risque encouru. Tout en étant poussé et stimulé par ce dernier. A force de vivre dans l’ombre de 40 grands groupes (qui mériteraient plus d’admiration de notre part néanmoins), nous avons oublié les 2 million d’entrepreneurs, commerçants, artisans, pour qui la vie n’est pas un long fleuve tranquille, dont l’horizon ne dépasse que rarement le mois ou le trimestre, qui sont mal payés par leurs donneurs d’ordre et mal payé à la fin du mois. On a oublié tous ces guerriers de la libre entreprise, qui ont choisit la liberté comme mode de vie, l’ambition comme amie infidèle, la passion comme moteur, malgré les épreuves et les revers que l’entrepreneuriat réserve à la majorité. Ils ont préféré un rêve imparfait à une vie écrite par d’autres, et en assument les conséquences. En tirent, en nombre limité, les fruits, parfois. On a oublié ceux qui, en nombre variable (plus de 130 000 sur les 3 dernières années) doivent mettre fin à leur rêve chaque année, et deviennent les meilleurs amis de la dépression, des huissiers, des portes fermées.

Atteint de nanisme, l’entrepreneur français a appris à vivre dans l’ombre, s’interdisant de mettre son nez dans les affaires de la société, car ses pieds sont prisonniers de la sienne ! Créatif, travailleur, au cœur de la réalité économique et sociale du pays, il est l’ignoré des puissants, qui préfèrent les promesses vaporeuses à la brume du terrain. Il aurait pourtant tellement à apporter. La nécessité économique, l’incapacité des politiques, les bouleversements en cours, sont en train de changer la donne, et certains entrepreneurs osent enfin s’échapper de leur entreprise pour investir le champ sociétal. La France en est témoin. Nous avons fait les Pigeons, qui auraient mérité de se constituer en mouvement, puis les Assises de l’Entrepreneuriat, et en lançant la première délégation au CES de Las Vegas, j’espérais donner aux jeunes français une scène à la mesure de leur talent. C’est chose faite et les français commencent à apprécier ces jeunes qui font du risque un levier de réussite. La leur et celle du pays. Et ainsi comprendre le lien entre la réussite individuelle et la performance collective.