Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez : comment la bataille de la refondation de la droite s'engage

Atlantico : Une nouvelle bataille se dessine à droite à un horizon proche, entre une ligne incarnée par Xavier Bertrand qui, dans une interview donnée à La Voix du Nord se réfère au séguinisme, à une droite sociale, et une autre ligne incarnée cette fois par Laurent Wauquiez partisan d'une droite plus "dure". Comment s'organise cette dualité actuelle au sein du parti LR ? Quels en sont les acteurs, et quelles sont les alliances probables à attendre autour de ce clivage ?

Tristan Quinault Maupoil : On va avoir un aperçu de cette bataille dès le lendemain des législatives puisque l'on commence à voir que parmi les députés LR qui seront élus il pourrait y avoir deux groupes.

D'un côté les "constructifs" selon Raffarin, une droite modérée prête à aider EM, prête à voter certains textes, c'est la position de Xavier Bertrand. Et de l'autre une droite qui veut s'inscrire fermement dans l'opposition, celle de Laurent Wauquiez.

Bertrand a dit non à Emmanuel Macron juste après la présidentielle mais il n'a pas dit non à l'idée d'aider sur des grandes réformes symboliques comme le marché du travail. Il ne s'interdit pas de voter des textes qui vont dans son sens.

Il y a ces deux droites qui ne partagent pas la même conception. Les anciens juppéistes sont du côté de Xavier Bertrand. D'ailleurs il ne sera peut-être pas le seul représentant de cette ligne. A la rentrée il y aura le congrès qui élira le nouveau chef des républicains, on a évidemment pas encore la liste des candidats puisque tous attendent la fin des législatives. On se doute que Wauquiez et Bertrand seront candidats. D'autres sont cités, comme Pécresse, Bruno Le Maire, Retailleau… Il y aura plusieurs figures mais on connaît déjà la fracture de cette droite.

Il est un peu tôt pour parler d'alliances mais ça dépendra de la tournure que prend le scrutin, des conditions de participation des uns et des autres, du résultat des législatives… Tous ceux qui sont d'accord pour une droite libérale sauront se retrouver, tout comme ceux partisans d'une droite conservatrice. Bruno Retailleau par exemple, on le sent davantage proche de Wauquiez que de Bertrand. Sens Commun, le collectif proche de la manif pour tous a fait beaucoup parler de lui au sein des Républicains et c'est intéressant de voir les personnalités qui se positionnent à son égard.

Quels sont les rapports de force en présence pour ces deux lignes ? Les électeurs ont-ils une orientation plus marquée vers une de ces deux lignes politiques ? Laquelle ? Qu'en est-il des cadres du parti ?

Comme très souvent à droite il y a un clivage entre les militants et les sympathisants. Les militants sont généralement ceux qui sont le plus à droite et qui plébiscitent Laurent Wauquiez. Au contraire, les sympathisants, ce sont des gens qui sont davantage bienveillants vis-à-vis de Xavier Bertrand.

La question c'est de savoir où en sont les militants. Aujourd'hui à droite il y a quand même une recomposition avec Emmanuel Macron. Le paysage d'hier n'est plus el même aujourd'hui. Ce sera avec le congrès que l'on pourra juger, peser les positions des uns et des autres et de faire un état des lieux de la droite.