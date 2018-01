"Wonder Wheel" : du Woody Allen pur jus, du bon

CINEMA

« WONDER WHEEL »

de WOODY ALLEN

avec KATE WINSLET, JUNO TEMPLE, JUSTIN TIMBERLAKE et JAMES BELUSHI

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Parce qu’il s’agit d’un drame intimiste proche du théâtre (on songe à Tennessee Williams), tout va se jouer dans un seul décor. Mais un décor grandiose, spectaculaire, panoramique, aux mille recoins, coloré comme un kaléidoscope. En l’occurrence, Coney Island, un parc d’attraction planté devant la mer, avec stands et attractions en tous genres, grande roue, manèges et buvettes à tout va.

Tout commence donc là, au début des années 50, dans ce vertigineux décor d’opérette.

Ginny, une ex-actrice reconvertie serveuse (Kate Winslet) traîne la nostalgie de sa carrière ratée auprès de son mari Humpty, un exploitant de manège (Jim Belushi). Mais voilà qu’un jour, elle croise Mickey, un séduisant maitre-nageur qui a pour ambition de devenir dramaturge (Justin Timberlake). Son cœur ne fait qu’un tour, son corps s’emballe, et la voilà qui revit et se reprend à rêver. Le drame la guette pourtant, qui va prendre l’allure d’une jeune femme (Juno Temple). C’est la fille de son mari. Poursuivie par des gangsters, elle est venue chercher refuge chez son père. Sa trajectoire va évidemment croiser celle de Mickey…

POINTS FORTS

- La séduction de cet imbroglio amoureux. Certes, les drames de l’amour sont innombrables dans l’histoire du cinéma et du théâtre. Mais celui-ci a un charme particulier, à la fois drôle et pathétique, simple et en même temps si complexe, tant il met en jeu de naïveté, de rêve et d’illusion. C’est du Woody Allen pur jus, inventeur d’histoire sans pareil et dialoguiste hors pair.

- Le charme de la distribution. Avec d’abord Kate Winslet, qui est Ginny. Dans ce rôle de femme désespérée, névrosée et qui tente de noyer son blues dans le charivari de la fête foraine, la comédienne est tout simplement magistrale. Elle restera comme l’une des plus grandes héroïnes « alléniennes ».

Ses partenaires sont magnifiques aussi. L’ancien chanteur de boys band, Justin Timberlake, confirme qu’il a désormais sa place parmi les grandes pointures du cinéma. Il est à la fois d’une grande justesse et d’une grande subtilité. Juno Temple a le charme, le sex-appeal, la naïveté et la fausse candeur de son personnage. Quant à Jim Belushi, son charisme crève l’écran. Son incarnation d’Humpty, à la fois violent et dévasté de tendresse, est bouleversante.

- La beauté de la photo. Délirante, changeante, acidulée, transfigurant le film, elle est signée Vittorio Storaro. Oscarisé pour Apocalypse now de Francis Ford Coppola, Reds de Warren Beatty et Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, ce chef opérateur d’origine italienne magnifie tant les œuvres dont il est le chef-opérateur, qu’il est question de le faire apparaître désormais comme co-auteur des films qu’il éclaire. C’est la deuxième fois qu’il éclaire un Woody Allen.