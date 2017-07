Wiz Khalifa bat le record de vues sur YouTube de Psy et de son Gangnam Style : quels sont les secrets des vidéos qui cartonnent ?

​Atlantico : la chanson du rappeur américain Wiz Khalifa, See you again, est la vidéo la populaire de l’histoire sur la plateforme vidéo de Google. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo devient aussi virale au point d'être vue par des milliards de personnes ?

Jean-Baptiste Viet : Ce cas-là est particulier. C’est de la musique, ce qui touche particulièrement les jeunes. On sur quelque chose de produit, de qualitatif, avec des artistes qui parlent aux jeunes. La musique est vraiment ce qui est le plus regardé sur Youtube. C’est d’ailleurs pour ça qu’ils ont créé l’application Youtube Music, mais qui n’est pas encore disponible en France. Pour ce qui est de la viralité en général, il y a en ce moment une vidéo qui cartonne auprès des Français. Celle-ci est très courte ; elle ne dure pas plus de vingt secondes.

On y voit un petit garçon raconter la blague “qu’est ce qui jaune, et qui attend? Jonathan”. C’est un format amateur. La vidéo n’a même pas une semaine. Pourtant, elle fait le buzz. Il y a des influenceurs qui vont relayer le phénomène. Derrière, il y a aussi des communautés de participation qui vont reprendre la vidéo, et en faire par exemple un “meme”. Le but est d'alimenter le buzz créé par la vidéo originale. Il y a tout un contenu autour : par exemple un remix musical de la chanson.

A une échelle plus conventionnelle, quels sont les points importants à respecter pour générer plein de vues sur une vidéo ?

Il ne faut pas chercher à faire des millions de vues. Si on part de ce postulat, la vidéo ne marchera pas. Ce qui est pris en compte dans l’algorithme de Youtube, c’est si le spectateur est engagé dans la vidéo. C’est ce qu’on appelle le “watch time”, c’est à dire la durée de session. C’est la capacité qu’un spectateur a à rester longtemps sur une vidéo. Il faut qu’il y ait donc de la narration, avec une accroche et une chute qui donne envie de rester jusqu’au bout. Il faut également que l’utilisateur ait envie d’interagir avec la vidéo. Il suffit que la vidéo provoque une émotion - un rire, un pleurs, un dégoût - pour encourager à les “viewers” à liker, partager et commenter. Les youtubeurs générant le plus de vues ont leur propre communauté de spectateurs et s’adressent à eux à chaque vidéo. Tous ces indices sont des critères de qualité pour Youtube, qui va faire en sorte que la vidéo va être de mieux en mieux référencée dans les recherches et les suggestions de vidéos. Le Saint-Graal, c’est d’arriver à faire ça dans un temps très court, c’est-à-dire en moins de 48 heures. Les plus gros youtubeurs arrivent à faire ça très rapidement grâce à leurs abonnés, qui vont rapidement regarder la vidéo.Celle-ci va être placé dans l’onglet “tendance” par Youtube. C’est un peu comme les classements d’applications sur les stores. C’est toute cette mécanique-là qu’il faut réussir à construire. C’est pour cela qu’on voit toujours les mêmes buzzer. Mais le plus important reste d’avoir une vidéo qualitative, et l’engagement.