"Winter is coming"... mais pas que : comment Game of Thrones réussit à nous alerter sur les dangers du changement climatique

Dans notre monde comme dans celui des contrées de l’Éternel Hiver, au nord du Nord de Westeros, le froid préserve toutes sortes de secrets. Les chercheurs qui travaillent en Antarctique se servent de foreuses spéciales pour creuser à des profondeurs jusqu’à trois kilomètres dans l’épaisseur des glaciers et des plaques de glace. Ils en extraient des tiges de glace appelées carottes, grâce auxquelles ils peuvent avoir un aperçu de notre histoire très ancienne. Ces carottes nous ont permis de remonter jusqu’à huit cent mille ans dans notre passé, et l’on espère pouvoir un jour atteindre, et même dépasser, le million d’années.

Quand j’ai rencontré la Dre Tamsin Edwards, enseignante en sciences environnementales à l’Open University, elle rentrait à peine du laboratoire du BAS (British Antarctic Survey). On peut voir une photo d’elle sur Twitter, le visage illuminé d’un sourire ravi tandis qu’elle tient une petite esquille de glace près de son oreille. Les membres de l’expédition conservent un sac de fragments de prélèvements inutilisables et les visiteurs peuvent les prendre et les frotter entre leurs doigts, tout en écoutant ce qu’il se passe. Exposée à la chaleur du corps humain, cette glace libère les bulles d’air qu’elle a conservées d’un lointain passé avec un pétillement audible. Des gaz emprisonnés alors que les mammouths laineux, les Grecs de l’Antiquité ou les Élisabéthains à fraise hantaient encore le monde, retrouvent la liberté après leur interminable et glaciale réclusion. « En plus, elle est tellement belle à voir ! Parfaitement transparente, hormis ses myriades de bulles minuscules toutes identiques », souligne Tamsin Edwards avec un sourire de fin connaisseur.

En analysant la composition des bulles d’air prises dans ces carottes de glace, les chercheurs peuvent nous donner une idée de ce qu’était l’atmosphère de la Terre dans notre lointain passé.

Les glaciers sont constitués d’innombrables couches de neige durcie, disposées en strates. Pour les glaciologues, l’épaisseur et le nombre de ces strates sont l’équivalent des anneaux d’un tronc d’arbre pour un spécialiste de la dendrochronologie. Ils peuvent, par exemple, nous dire s’il a beaucoup ou peu neigé durant telle ou telle année. Et grâce aux petites quantités de gaz, de poussières, de particules et autres débris encapsulés lorsque les flocons s’accumulent et gèlent, ils peuvent nous apprendre des tas de choses sur les conditions qui régnaient à l’époque où cette glace s’est formée.

On y retrouve les pollens des antiques végétations qui poussaient aux environs ; leur analyse permet aux climatologues de déterminer d’où soufflaient les vents, et ils sont en mesure de détecter d’autres détritus apportés d’autres régions du monde par les courants atmosphériques. De la même manière, les éruptions nous ont laissé, mêlées aux cristaux de glace, des couches de cendres et de minuscules fragments de verre volcanique qui nous racontent d’anciens cataclysmes, intervenus bien avant les toutes premières transcriptions de l’histoire humaine.