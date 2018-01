"Wauquiez va-t-il mentir en direct?" C'est ainsi que France Info fait la promo de son objectivité!

Laurent Wauquiez était jeudi soir l'invité de "l'Emission Politique". Un moment dont certains avaient tout à craindre. Il pouvait être bon, convaincant, combatif. Il était donc impératif de se mobiliser contre cette désastreuse hypothèse.

France Info a donc pris les devants avec un tweet répété maintes fois: "Wauquiez va-t-il mentir en direct?". Une radio du service public, et donc au service du public, se devait de protéger son public contre les mensonges que ne manquerait pas de proférer l'invité de l'émission.

La force de frappe de France Info n'est pas contestable. Mais des renforts sont toujours bienvenus. Un journaliste connu d'Europe 1, plein d'humour, écrit : "Laurent Wauquiez ment-il aussi avant l'émission?". Puis un poids lourd, Libération, s'est à son tour lancé dans la bataille. En demandant à ses lecteurs d'aller sur sa rubrique Check News pour lister avec les journalistes du quotidien, experts en la matière, les mensonges de Wauquiez.

Ainsi le président des Républicains est-il habillé pour l'hiver. Pour plusieurs hivers. Le mot "menteur" va lui coller à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock. Même si elle n'est pas entièrement convaincue, la vox populi, fille docile, se dire : "il n'y a pas de fumée sans feu".

Le vent qui alors soufflera sur la France murmurera : "Wauquiez menteur". Les enfants des maternelles feront des rondes en chantant : "Wauquiez menteur". Dans les usines, les bureaux, les campagnes on entendra : "Wauquiez menteur". Dommage que les Guignols de l'info aient disparu : ils l'auraient affublé du nez de Pinocchio.

Mais au fait Wauquiez ment-il ? Peut-être. Mais ni plus ni moins que tous les autres hommes politiques. Ni plus ni moins qu'Edouard Philippe ou Bruno Le Maire. Tout autant, ou tout aussi peu que François Hollande en son temps. Et que, dans un passé plus lointain, Mitterrand. Quand on est au pouvoir on affirme que tout va bien. Tout va mal rétorque toujours l'opposition.

La vérité, à supposer que ça existe en politique, doit se situer entre les deux. Et France Info? Et Libération? Eh bien ils mentent tout autant que les politiques! Ou plutôt non : ils mentent un peu plus.