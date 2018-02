Wauquiez, Buisson, Maréchal Le Pen : qui pense vraiment quoi au sein des nouvelles droites ?

Elle est de droite dans la mesure où la nation semble lui importer plus que la République, la France être pour elle d’abord enracinée dans le catholicisme et la défense des valeurs familiales ne laisser aucune place aux tergiversations qui avaient caractérisé la réaction de Marine face à « La Manif Pour Tous ». Ce qui est peut-être le plus nouveau dans l’événement de Washington, c’est une référence aussi appuyée au « conservatisme ». Au moment où les gouvernements américain et britannique mettent en cause des décennies de « libéralisme », politique, économique et social et se réaffirment comme porteurs d’un consensus « conservateur », Marion Maréchal-Le Pen a choisi d’enfourcher ce cheval. Le demi-siècle qui vient sera, effectivement aussi « conservateur » que celui qui vient de s’écouler a été « libéral ». Evidemment il y aura de multiples variantes de conservatisme et Marion Maréchal-Le Pen est bien plus à droite que Theresa May - qui reste libérale dans le domaine des moeurs - et ne partage pas le populisme de Donald Trump - la part qu’elle fait à un christianisme conservateur fait plutôt penser à la situation de Mike Pence sur l’échiquier politique américain.

En quoi la vision de MMLP est-elle différente de la ligne politique de Laurent Wauquiez ? Ou de la ligne Buisson ?

Patrick Buisson se définit lui aussi comme « conservateur ». Il a essayé de théoriser la fin du libéralisme et le retour du conservatisme. Wauquiez, lui, ne se réfère pas à ce clivage mais il a senti depuis longtemps la mutation de l’électorat des Républicains (ancienne UMP). Il me semble, cependant, que ce qui caractérise Buisson comme Wauquiez c’est un refus de mettre en cause l’euro. Patrick Buisson avait proposé à Nicoilas Sarkozy de maintenir le pacte monétaire européen tout en affirmant une politique de droite en matière de sécurité, d’immigration. Depuis la défaite de la droite aux présidentielles de 2012 et 2017, Buisson a pris en compte l’émergence de la « Manif Pour Tous » mais aussi eu tendance à renforcer un enracinement péguyste ou bernanosien - le refus d’un monde dominé par l’argent - ce qui, paradoxalement, l’amène à ne pas mettre en cause l’euro - il y a chez lui un très maurrassien « politique d’abord ». Wauquiez, en « bébé Sarko » qu’il a été, recherche une nouvelle synthèse entre européisme et populisme. Marion Maréchal-Le Pen, elle, fait un choix différent. Elle dénonce l’Union Européenne donc, sans la nommer, l’Allemagne. Et elle entre dans une logique transatlantique. C’est inattendu mais une conséquence logique de la présence de Trump à la Maison Blanche. Elle a fait l’éloge d’un président américain qu’elle perçoit comme souverainiste et attaché à l’enracinement chrétien des Etats-Unis. Encore une fois, c’est peut-être plus Mike Pence qu’elle devrait désigner comme son cousin idéologique - mais il est moins visible et connu que Trump. Le plus surprenant est le fait qu’elle soit allée prononcer son discours en anglais. Ce faisant, elle se distingue franchement de sa tante ou de Patrick Buisson, très repliés sur l’Hexagone, et de la franchouillardise épaisse de Laurent Wauquiez.