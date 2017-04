"Washington" : entre les deux tours, un appel d'air édifiant et salutaire

L'année 2016-2017 a été riche en événements et en surprises sur le plan politique en Europe et aux États Unis. L'élection présidentielle française ne nous a pas épargné en la matière. Ce livre revient sur la révolution qui a eu lieu aux États Unis autour du financement des campagnes électorales et ses conséquences profondes sur la relation entre les élus et les électeurs. Le rapport à l'argent dans la politique est bien entendu au centre du débat politique français même s'il est fondamentalement différent dans les deux pays.

Ce livre apporte un point de vue passionnant et totalement actuel sur ce qui a poussé la montée du populisme et le rejet des élites lors de la dernière élection américaine. Ce même rejet est à l'origine d'une redistribution totale des cartes dans les élections françaises rendant la comparaison entre les deux processus captivante et révélatrice.

Quand on se regarde on se désole, quand on se compare on se console. Cette plongée dans le système politique américain rend la situation française risible par son innocence et son formalisme.

Dans cet ouvrage en plein dans l'actualité française, Guillaume Debré écrit un réquisitoire totalement effarant sur un système de corruption absolument légal qui s'est institutionnalisé aux États Unis non seulement au niveau des élections présidentielles mais aussi dans l'ensemble du mécanisme démocratique américain. Il ne faut pas oublier que l'on parle d'un pays où même les procureurs sont élus...

POINTS FORTS

Ce livre est écrit dans un style journalistique remarquablement efficace qui rend son message très accessible. De la même manière, l'auteur a fait un travail très sérieux de recherche pour étayer des affirmations pour le moins troublantes. Enfin, le fait qu'il ait été écrit par un journaliste français permet une très grande liberté de ton qui aurait peu être été difficile aux États Unis. Si on ne connaissait pas le passé de l'auteur, on pourrait lui reprocher un certain militantisme. Heureusement le sérieux de la préparation de ce livre rend son message difficile à remettre en question.

POINTS FAIBLES

L'auteur revient parfois trop souvent sur les quelques exemples. En même temps ce qu'il décrit est tellement étonnant qu'il n'est pas inutile de le lire plusieurs fois pour l'intégrer.

EN DEUX MOTS

Le constat est malheureusement très parlant. L'élection présidentielle américaine de 2016 est le résultat d'un "investissement" de 3 Milliards d'Euros contre 0,072Milliards pour la France en 2012. Pour être sénateur aux États Unis, il faut prévoir entre 7 et 8 millions de dollars pour financer sa campagne... ça laisse rêveur.

Le problème, ce ne sont pas tellement les montants en question. Après tout les États Unis sont un pays riche qui a l'habitude des excès de toutes sortes. La question est plutôt de savoir comment ces montants sont financés et quel est leur impact sur la vie politique et sur les priorités des élus.

UN EXTRAIT

"Les Conseillers évaluent entre 70 à 80% le temps que la candidate (Hillary Clinton) devra consacrer à faire la quête. Pour qu'elle ait une chance de l'emporter, ils ont même fait le décompte: 2 201 heures seront nécessaires! Le reste sera partagé entre la "com" (rédaction de discours, interviews, préparation débats), qui ne représentera qu'entre 10 et 20% de son temps, et les réunion publiques, les meeting et les rendez-vous politiques (entre 5 et 10%). Quant à la mise au point d'un programme politique, ses conseillers s'en chargeront. La candidate ne devra y passer que 5% de sont temps, grand maximum!"

L'AUTEUR

Guillaume Debré a travaillé d'abord chez CNN comme "producer". Il a ensuite été correspondant de TF1 à Washington et grand reporter pour TF1 où il travaille toujours.

Guillaume Debré a publié trois ouvrages sur les élections américaines en 2008, en 2012 puis un ouvrage en 2014 en coopération avec Patrick Bourdet.

Il est bien entendu considéré comme un expert du système politique américain et de son évolution récente.