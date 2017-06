Les vraies bonnes raisons de se réjouir du triomphe d’En Marche

Commençons par les mauvaises raisons de se réjouir de ce triomphe. Certains imaginent qu'Emmanuel Macron profitera de cette victoire et que celle-ci aidera directement l'intérêt général. C'est évidemment une erreur magistrale d'interprétation.

En réalité, la victoire d'En Marche est à la fois trop étroite et trop large pour que le Président en retire un véritable bénéfice politique durable.

Trop étroite, car elle est loin des 450 sièges évoqués un temps et elle montre que l'électorat a commencé ses premiers repentirs devant la majorité présidentielle. Trop large, car elle donne une majorité absolue au seul mouvement En Marche, qui pourra gouverner sans contradiction.

Commence désormais une période où le principal risque auquel le candidat sera exposé sera de voir sa majorité devenir la caricature d'elle-même. L'image d'une France d'en-haut qui écrase la France d'en-bas risque de prendre forme dès les prochaines semaines.

Personne ne peut d'ailleurs anticiper quelles difficultés, quels conflits sociaux hanteront ce mouvement de caricature.

Les vraies raisons de se réjouir

Non! la vraie raison de se réjouir tient à l'implosion des élites politiques traditionnelles qui ont contribué à enkyster le pays dans le désespoir et dans la haine de soi. C'en est fini de ces boulets appelés Marisol Touraine, par exemple, et quelques autres, qui tiennent depuis des années des discours hors sol et prolongent indéfiniment des politiques qui n'ont pas d'avenir.

On accordera une mention particulière au coup de force mené par Manuel Valls à Évry. L'ancien Premier Ministre jette le masque sur une brutalité anti-démocratique qui illustre bien le mensonge sur lequel la classe au pouvoir a bâti sa fortune.

Au coeur de ce grand nettoyage, la débandade de la droite historique est la meilleure nouvelle qui nous soit arrivée depuis longtemps. Après une campagne lunaire, François Baroin a en effet sapé méthodiquement toutes les chances que la droite parlementaire avait de sauver ses meubles. Face au vide idéologique, En Marche jouait sur du velours. Enfin, cette génération "bien née" portée au pouvoir par Chirac et Sarkozy pour mener une politique godillot, et qui s'est soudain crue sortie de la cuisse de Jupiter, va partir.

Peut-être avons-nous enfin une chance d'entamer une autre construction de la France de demain, ni étatiste, ni corporatiste.

Tous ceux qui sont convaincus que les grandes adaptations de la France à son destin ne peuvent passer par des processus fluides se réjouiront pour une autre raison. Avec Macron et la victoire d'En Marche, la France met le doigt dans un processus de décomposition radicale. Ce n'est pas une fin, c'est un début.

Macron n'est pas synonyme d'une nouvelle ère. Il finalise juste la disparition de l'ancien monde. Le vrai renouvellement est pour demain.