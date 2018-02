La vraie bataille pour l’avenir de l’Europe est en train de se jouer dans l’indifférence générale

Atlantico : En quoi peut-on affirmer que ces remplacements constituent les éléments clefs de la bataille européenne qui se joue en ce moment?

Christophe Bouillaud : Comme l’a montré le déroulé de la crise européenne depuis 2008, les individus comptent autant sinon plus que les règles formelles qui régissent le fonctionnement de la Banque centrale européenne (BCE). Cela veut dire qu’en fonction des personnalités des futurs dirigeants de la BCE on peut s’attendre à telle ou telle orientation future de la politique monétaire pour la zone Euro. Or cette dernière représente un élément essentiel de toute politique économique. C’est d’autant plus vrai que, si la reprise économique européenne se poursuit, les futurs dirigeants de la BCE devront gérer au mieux la sortie de la période d’argent presque gratuit pour les banques et plus généralement pour tous les gros emprunteurs.

Bien sûr, ils pourront bénéficier du retour d’expérience de la Fed qui s’est déjà engagé dans cette voie de la normalisation de la politique monétaire, mais, en même temps, la situation de la zone Euro restera très particulière, puisque les Etats membres de la zone Euro ont des niveaux d’endettement très différents et que, donc, la hausse des taux d’intérêt n’aura pas le même impact sur les finances des uns et des autres.

Quel rôle la France, et plus précisément Emmanuel Macron, a-t-elle à jouer dans cette "bataille"?

En tant que deuxième économie de la zone Euro, la France et ses dirigeants ne peuvent bien sûr pas rester indifférent à ces nominations. Au-delà des questions de personnes et d’équilibres entre Etats grands et petits, du nord et du sud, de l’ouest et de l’est, qui vont déjà jouer pour la nomination du nouveau vice-président de la BCE, l’exécutif français sera sans doute très attentif à ne pas voir à arriver à la tête de la BCE une personnalité qui reviendrait à la vision d’avant la nomination de Mario Draghi : la lutte contre l’inflation ne peut plus être le seul mandat de la BCE, les aspects de croissance et d’emploi doivent désormais être pris en compte, même s’ils ne sont toujours pas dans le mandat officiel de la BCE selon les Traités européens. La tâche d’Emmanuel Macron devrait être facilitée si, en Allemagne, un gouvernement de grande coalition CDU/CSU/SPD voit effectivement le jour. Les conservateurs allemands et leurs alliés européens, qui sont les principaux partisans d’un retour à la vision conservatrice de la BCE, seront ainsi largement contrôlés dans leurs ambitions proprement réactionnaires de retour à une BCE vue comme une « Bundesbank » continentale.

Entre rupture et continuité, à quoi peut-on s'attendre de l'après Draghi ? Y-a-t-il des risques de voir s'opérer une rupture ?