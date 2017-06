Un vote LREM majoritaire entre intérêt général et moindre mal

Elle a pour effet direct une disparition (dont on ne sait pas encore si elle sera durable) du clivage habituel opposition/ challenger au profit d’une logique de refonte des partis. De là naît la confusion chez l’électeur, il n’a plus pour alternative que de motiver son vote par le souci prioritaire de l’intérêt général qui paradoxalement fait défaut à nombres de politiciens égarés, pas clairs sur leur étiquette, ou affiliation présente et future.

Pour établir une projection sur ce que serait l’issue des législatives si le scrutin avait lieu aujourd’hui, nous avons emprunté comme à l’habitude une démarche économétrique.

Nous l’avons néanmoins adaptée au contexte singulier de 2017, car la disparition du clivage qui permettait d’analyser les voix pour le sortant en donnant par défaut celles du challenger, a fait place à la logique de la refonte des partis.

La structure du modèle repose sur l’analyse du comportement de vote de l’électeur

Nous avons construit cinq équations simultanées (une pour chaque famille politique : EXG, FG-PC, PS-EELV-DVG, LR-UDI-DVD, FN) où le vote est expliqué par l’économie (telle que la variation annuelle du taux de chômage) et la politique (comme les voix à la présidentielle passée). Les voix pour LREM sont calculées par défaut. Une fonction dite de transfert (swing ratio) nous permet ensuite d’estimer les sièges que chaque formation est susceptible de recevoir, étant donné une hypothèse d’abstention de 40%, le tout reposant sur un historique de 9 élections (1978-2012).

Les principaux enseignements de la prévision du modèle

Ce qu’il « voit », ce qu’il ne « peut voir »

Il apparait qu’une embellie économique se confirme (baisse de 0,4 point du taux de chômage sur un an), ce qui joue plutôt en défaveur de la droite et du FN. Ceci peut aussi expliquer qu’en dépit de son faible score (11,6% ; 23 sièges) le PS (+EELV) évite la disparition sans pouvoir toutefois empêcher que le FG agrégé ici au PC ne le dépasse (14,4% ; 38 sièges), ces derniers s’établissant comme la force dominante à gauche. La droite LR-UDI devrait rester la première force d’opposition (24,6% ; 182 sièges). Elle bénéficierait d’un socle de soutien politique propice à une recomposition, à condition de ne pas se « balkaniser ». Quant au FN, en dépit d’un score attendu élevé pour des législatives de 15,9%, il paraît incapable de capitaliser sur son exploit de présence au second tour de la présidentielle, ne récoltant que 3 sièges. Cela tient à la fois au mode de scrutin majoritaire, à l’amélioration sur le front du chômage (son « fond de commerce »), et au fait qu’en raison des désistements républicains annoncés par la droite et par LREM le nombre de triangulaires (terreau du « pouvoir de nuisance » du FN) devrait être limité.

Ainsi, LREM (+ MoDem) serait en mesure d’obtenir une majorité absolue avec 331 sièges (26,2% des voix). Contrairement à la droite dans le contexte similaire de 2002, Emmanuel Macron n’obtiendrait pas une majorité écrasante. Ceci est le signe d’une victoire en partie « par défaut », s’appuyant sur la faiblesse des autres partis et sur le comportement plutôt rationnel et légitimiste des électeurs.