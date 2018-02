De vos serviettes à vos téléphones en passant par vos tenues de nuit, êtes-vous sûr de savoir à quelle fréquence vous devriez laver objets et vêtements du quotidien ?

Atlantico : Quels risques à ne pas les laver régulièrement (maladie infectieuse, allergie, désagréments) ?

Stéphane Gayet : Les microorganismes (virus, bactéries, microchampignons et microarthropodes) font partie de notre vie : ils sont omniprésents dans notre environnement immédiat et même sur notre peau et nos muqueuses. Ce monde immense et invisible ne doit pas être perçu comme une menace systématique pour notre santé. Certes, quand on évoque les « microbes » (terme du langage courant correspondant à celui de microrganismes), on a le plus souvent à l’esprit les agents infectieux, c’est-à-dire les microorganismes pathogènes, ceux qui déterminent des maladies telles que la grippe, la tuberculose, le sida, la méningite, l’hépatite B ou encore la fièvre Ebola. Mais il s’agit là d’une vision déformée de ce monde infiniment petit. Bien sûr, il y a les microorganismes pathogènes et l’on a tout à fait raison de s’en méfier, car ils frappent les plus vulnérables d’entre nous et parfois de façon mortelle ; mais ils ne constituent en réalité qu’une toute petite fraction de l’ensemble.

L’attitude la plus judicieuse et raisonnable, vis-à-vis de ce risque microbien quotidien, consiste à le gérer en raisonnant à partir de tout ce que nous savons et en restant pragmatique. Il s’agit par conséquent de distinguer les objets en fonction de leur caractère lisse (matière plastique dure) ou poreux (pièce de linge), de leur utilisation par une seule personne ou différentes personnes qui se succèdent, de la partie du corps avec laquelle ils sont en contact (la main, l’avant-bras, le visage, le corps), de la nature de ce contact (direct ou par l’intermédiaire d’un vêtement ou d’une chaussure) et enfin de la fréquence avec laquelle ils sont en contact avec nous.

En termes de nature des risques représentés par tous ces objets potentiellement contaminés par différents microorganismes, il s’agit essentiellement de risques infectieux. Mais à vouloir trop en faire, par exemple en désinfectant de façon très fréquente des objets manipulés, on peut déplacer le risque et le transformer en risque allergique voire toxique eu égard aux désinfectants appliqués et par définition non rincés.

En matière de gestion des risques, il y a toujours une part de subjectivité, d’évaluation personnelle des risques, en fonction de la façon dont nous les percevons. Par ailleurs, les risques sont fluctuants au cours du temps : en période d’épidémie d’infections virales respiratoires et gastro-intestinales, le niveau de risque est bien plus élevé que le reste de l’année.

Il y a également une alternative à la décontamination ou désinfection très fréquente, c’est l’attitude qui consiste à éviter de contaminer un objet ou de se contaminer à partir de lui.