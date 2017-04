"Volia Volnaïa" : grands espaces, souffle, démesure et grandeur

LIVRE

« Volia Volnaïa »

de Victor Remizov

Ed. Belfond

RECOMMANDATION

EXCELLENT

>L'AUTEUR

Né en 1958 à Saratov (à 860 kms au sud-est de Moscou, sur la rive droite de la Volga), Victor Remizov est un écrivain russe.

Après des études de géologie, il a étudié les langues à l'Université d'État de Moscou puis, toujours partagé entre nature et littérature, il a travaillé comme géomètre expert dans la taïga, puis comme journaliste pour la revue littéraire « Novy Mir » et comme professeur de littérature russe.

Nommé pour le Big Book Award et le Russian Booker, « Volia Volnaïa » est son premier roman (en cours de traduction dans de nombreux pays à travers le monde). Pour la « Svobodnaya Pressa », Victor Remizov est « un auteur dans la plus pure tradition, intelligent, plein d’empathie, patient comme un pêcheur dans la taïga. Son roman est tout autant sociétal qu’analytique. Il ne nous donne pas à voir une révolution russe tonitruante mais s’attache à en montrer la clameur et l’inévitable répression qui s’ensuit. Et cela est bien plus efficace ».

Victor Remizov vit à Moscou avec sa famille.

>THEME

Le voyage s’annonce long. Direction, la Sibérie extrême. Là-bas, tout là-bas au nord du Japon, au bord de la mer d’Okhotsk. Là-bas, c’est l’Est le plus reculé de l’espace russe, et le décor de « Volia Volnaïa ».

Direction donc le grand Est, cette Sibérie de tous les mystères, de toutes les souffrances, de toutes les horreurs. « Volia Volnaïa » (ce qui, en VF, signifie « Liberté libre »), le roman format XXL avec, en ouverture, la liste des personnages- c’est obligé puisque pas moins de quarante et un personnages vont habiter les 400 pages du roman. Des personnages qui se nomment Milioutine, Goussev, Robiakov, Oncle Sacha, Lepiokhine et que l’on retrouve sur la presqu’île de Rybatchi, où la plupart des hommes sont chasseurs d’ours, d’élans et/ou de zibelines, pêcheurs et récolteurs des précieux œufs de poisson, où ça traficote gentiment avec la police locale qui taxe 20% des revenus de la chasse et de la pêche.

Cette presqu’île, ce sont, d’isba en isba, des terrains de jeu d’environ 80 000 hectares chacun et, en ces années 2000, l’Est extrême de la Russie, c’est comme le Far West américain du 19ème siècle ; ce sont aussi, dans cet espace quasi vierge, des personnages « d’une taille au-dessus de la moyenne », « avec de grandes mains », « forts comme cinq hommes »…

Et puis, un jour, un incident et un coup de feu. Conséquence : un putsch dans la police locale, Tikhi (humain, forcément humain) est remplacé par Gnidiouk (infâme, forcément infâme), lequel a des appuis à Moscou, capitale qu’à Rybatchi on situe « sur le continent ». Un corps d’élite national interviendra, s’ensuivra une chasse à l’homme. Un des personnages commente : « Ce n’étaient pas ces salauds de miliciens qui avaient inventé le monde, ils n’avaient pas le pouvoir sur ces rivières et ces montagnes »; un autre dit : « C'est quoi, ce pays où les flics ont toujours raison ? »