Le vol MH370 retrouvé ? La recherche se termine sur un nouveau site

The Daily Beast par Clive Irving

Le Daily Beast a appris que dans les derniers jours de la recherche du vol 370 de la Malaysia Airlines, le navire chargé de fouiller les profondeurs de l'océan Indien s’est soudainement déplacé à vive allure vers un nouvel emplacement à 200 miles plus au Nord. Le site se trouve à proximité d'une zone que les experts ont récemment identifiée comme beaucoup plus susceptible d’abriter les restes du Boeing 777.

Le navire hollandais Equator utilise un véhicule sous-marin autonome qui manœuvre sur les fonds marins. Il est similaire à celui qui a déjà été utilisé à deux reprises lorsque de gros objets ont été identifiés. Finalement ces deux objets étaient des épaves.

Ce changement de mission a été détecté par le Dr Richard Cole, de l'University College de Londres, qui surveille la zone de recherche depuis plusieurs mois, via un satellite.

Ceci alors que l’Australian Transport Safety Bureau, qui dirige les opérations de recherche, a admis que la zone de 74 000 kilomètres carrés qui a été fouillée pendant 27 mois a peu de chance de contenir les restes du jet. L’Equator était en train de terminer sa mission dans cette zone quand il a été soudainement détourné.

Les Australiens ont déterminé, en s’appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, que le site le plus probable était plus au Nord, entre les latitudes 32 à 36 degrés Sud. L'Equator est maintenant près de la latitude 32 degrés Sud

Cole a déclaré au Daily Beast: "L’Equator a recentré sa recherche au Nord, loin de la zone identifiée fin 2014 par l’Australian Defense Science and Technology Group".

Avec un sonar, l'Equator est en train de vérifier une zone du plancher océanique non analysée jusqu’à présent. Il reste peu de temps pour la recherche, le budget initial étant épuisé, mais il a été décidé d’investir le temps restant dans le balayage de la zone considérée, vue, maintenant, comme la plus intéressante.

Bien que cette partie du fond de la mer n'ait pas été préalablement explorée pour trouver des épaves, elle a été cartographiée, en utilisant une technologie bathymétrique pour mesurer la profondeur et le relief sous-marin. Mais cette technologie ne détecte pas débris ou épaves.

Toutes les recherches sont effectuées de part et d'autre d'une ligne centrale, connue sous le nom de 7e arc, qui représente la trajectoire du vol MH370. L'objet de la recherche est de trouver où le long de cette ligne, du Nord au Sud, pourrait se trouver l'avion. Dans ce suivi de la recherche en cours, par satellite, annoté par le Dr Richard Cole, le zig-zag de la recherche autour de la ligne médiane est en bas à gauche, dans la zone de recherche initiale. L'Equator, le navire de recherche, est indiqué par un point rouge. Au cours des dernières 36 heures, l'Equator s’est soudainement déplacé plus de 200 miles au Nord, à toute vitesse, vers la zone en haut à droite. Cette zone se trouve au-delà de la zone de recherche initiale, et juste dans à l’intérieur de la nouvelle zone plus susceptible d'abriter l'épave.