Voilà pourquoi les candidats qui misent gros sur la lutte contre la fraude fiscale pour financer leurs promesses de campagne se trompent largement dans leurs estimations de ce que serait la réalité

Atlantico : Un certain nombre de candidats à la présidentielle pensent pouvoir combler les dépenses relatives à leur programme par la lutte contre la fraude fiscale, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon qui prévoit 173 milliards d'euros dépensés en plus sur le quinquennat. Mais cette source de recette est-elle aussi évidente à trouver ? Si les estimations de la fraude fiscale en France font état de chiffres faramineux, leur collecte par l'administration fiscale est-elle aussi aisée à réaliser ?

Philippe Crevel : En France, l’économie dissimulée s’élèverait en retenant une fourchette très haute 600 milliards d’euros et de manière plus réaliste entre 300 et 400 milliards d’euros.

Pour le syndicat "Solidaires-finances", entre 60 à 80 milliards d’euros pourraient être retirés d’une lutte totale contre la fraude fiscale. Nous sommes loin des 173 milliards d’euros de Jean-Luc Mélenchon. Pour atteindre un tel rendement, il veut éradiquer tout le travail au noir, les petits arrangements, les niches fiscales.

La lutte contre la fraude fiscale peut rapporter gros mais elle coûte également très chère. Il faut toujours prendre en compte le rendement de la lutte contre la fraude fiscale. S’il faut dépenser 10 pour gagner un, certes la morale peut y perdre mais il faut savoir arrêter les frais. Pour en finir avec la fraude fiscale, il faudrait un inspecteur derrière chacun d’entre nous ou instituer un régime digne de big brother. En 2015, l'administration fiscale a réalisé des redressements fiscaux records, portant sur 21,2 milliards d'euros, soit 1,9 milliard de plus qu'en 2014. De nombreux spécialistes doutent de la capacité de l’administration d’aller bien au-delà, les arbres ne montent pas au ciel.

L’administration fiscale concentre son attention sur les fraudes fiscales les plus importantes, les plus illégales. Elle pratique également l’exemple en sanctionnant des contrevenants qui abusent. Avec la complexification de notre droit fiscal et la mondialisation, les montages sont de plus compliqués. Il faut donc du temps et des experts pour chasser les milliards qui se refusent aux impôts. La fraude est multiforme. Il y a évidemment toutes les activités mafieuses et criminelles mais aussi les détournements de fonds publics en passant par les abus de droit, c'est à dire une utilisation aux marges de la légalité de dispositifs réglementaires. La lutte contre fraude se mène de plus en plus à l’international. Elle exige une coopération entre les Etats, au sein de l’Union européenne comme au sein de l’OCDE. A côté de la fraude de haut vol, il y a la fraude à la petite semaine, à la TVA, aux charges sociales, à la sécurité sociale. La fraude a mille visages rendant son estimation délicate et son éradication complète impossible. La lutte contre la fraude fiscale, c’est Sisyphe poussant sa pierre.

Quel est le coût par ailleurs de la lutte contre la fraude fiscale pour l'administration ? Comment évaluer les ressources dédiées à cette activité et à partir de quel niveau de fraude est-ce moins intéressant de lutter contre ?

Ces dernières années, l’administration a redéployé des moyens en faveur de la lutte contre la fraude fiscale. Plusieurs centaines de fonctionnaires y ont été affectés. L’informatisation et le développement des déclarations en ligne ont facilité cette évolution. Des actions ont été menées pour lutter contre la fraude en matière de TVA,